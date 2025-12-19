Хороскопът на Алена за деня, в който е родена актрисата Алиса Милано. Тя започва кариерата си на седемгодишна възраст и става световноизвестна с ролите си в ситкома Who's the Boss? и фентъзи сериала Charmed, където играе една от сестрите вещици.

Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Постарайте се да не си създавате проблеми в личния живот, само защото действате на своя глава. Интимната ви половинка се е усъмнила във верността ви и силата на вашите чувства и може да ви лиши от сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Вечерта сте поканени на вечеря с роднини. Отидете с интимния си партньор, за да избегнете проблемите в отношенията си с тези хора. Сексуалните удоволствия в този ден са взаимно желани.

БЛИЗНАЦИ

В късния следобед близките ви ще ви изненадат с проблеми, които трябва да разрешите вечерта. Не се притеснявайте и не допускайте депресивни състояния. След като приключите със семейните разправии се отдайте на романтична вечеря и сексуални удоволствия.

РАК

Въпреки напрежението през деня не наранявайте чувствата на близък човек. Доволни сте от успехите си и искате да ги отпразнувате с любимите си хора. Не бъдете прекалено разточителни.

ЛЪВ

Очертават се проблеми в личните ви отношения. Не закъснявайте много и се приберете навреме за вечеря. Несемейните да се приготвят за романтична среща и незабравими сексуални удоволствия.

ДЕВА

Завист у околните няма да липсва. Ще се опитат да навредят на личния ви живот и да съсипят брака ви. Ако връзката с интимния ви партньор е нестабилна рискувате да се отдалечите, а на сексуални мигове изобщо не се надявайте.

ВЕЗНИ

Звездите съветват да проявите гъвкавост в общуването с близките си, скъпи жени. Ако овладеете емоциите си, няма да се лишите от сексуални наслади.

СКОРПИОН

Не предизвиквайте сами собственият си провал. Личните ви отношения са в криза заради неразбирателство с брачния партньор, който знае, че имате друга връзка.

СТРЕЛЕЦ

Очертават се проблеми в личния ви живот заради изневяра или невинен флирт. Готови сте да намразите партньора си без да сте уверени във вината му. Ясно е на всички, че няма да сте съгласни на интимни разговори и сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември, вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Бъдете внимателни с близките си и не ги наранявайте, ако са били критични към вас. Възможни са недоразумения и конфликти, които ще забравите със сексуалните удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Личните ви отношения от сутринта са пред пълен провал. Причината е във ваша изневяра, която не е довела до интимни отношения. Няма да ви простят лесно отклонението от правия път и ще ви лишат от секс тази нощ.

РИБИ

Пригответе си пари в брой, защото след работно време не са изключени разходи, свързани с покупки за децата ви или за належащо лечение на роднини. Вечерта не се отказвайте от сексуалните удоволствия, ако не сте си създали проблеми заради поредния флирт, станал достояние на партньора ви.

