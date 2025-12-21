Плеймейтката Моника Валериева изпраща 2025 година с емоционално послание, което остави последователите й без дъх. След дълго отсъствие от социалните мрежи, тя разкрива шокиращата истина за здравословното си състояние – тежка битка с вътрешноболнична бактерия, която е поставила живота й под сериозен риск.

Моника използва своята своя Instagram , за да отправи важно предупреждение към всички свои последователи. Тя споделя, че решението за козметични процедури трябва да бъде добре обмислено.

„Пиша този пост, защото вътрешноболничните бактерии костват живота на милиони хора! Пиша го, за да си вземете решение дали да се подлагате на процедури, които не са ви жизненоважни“, споделя тя с болка и откровеност.

Силата да не се отказваш

Въпреки месеците на изтощително лечение, безсъние и моменти без „светлина в тунела“, Валериева не навежда глава. Тя изразява огромна благодарност към лекарските екипи, приятелите и семейството си, но най-вече – към самата себе си.

„Браво, момиче, годината свършва, а с нея се надявам да свърши и моето медикаментозно лечение! Браво, че никога не наведе глава и не се отказа! Обичам се!“, пише Моника в личния си профил.

Цената на „новото дупе“

Макар цената на „новото дупе“ и перфектната визия да се е оказала неочаквано висока, плеймейтката заявява, че е научила уроци, за които иначе биха й трябвали години. Днес тя цени живота повече от всякога и е готова да „граби от него“ с нови сили.

Тя не скрива и една горчива истина на съвремието – че в битката за здравето, освен късмет и воля, са нужни и средства. „Без тях нищо не е същото... за съжаление, дори здравето“, допълва тя.

Послание за празниците

В навечерието на светлите празници Моника призова своите последователи да бъдат добри, щедри и да не пестят време за любимите си хора.

