Месец декември е изпълнен с много емоции за всички, но за актрисата Силвия Петкова празничният дух е още по-силен, защото нейният син Сивалдо порасна с още една година! Сива навърши 9 години.

Щастливата майка сподели радостта от празника с бащата на момчето – режисьора Зоран Петровски. Макар двамата отдавна да не са заедно, те за пореден път показват, че са в добри отношения и винаги се обединяват, когато става въпрос за техния наследник.

Торта за шампиони

Празненството за рождения ден на Сива преминава под знака на голямата страст на момчето – футболът. Силвия споделя кадри от вълнуващия ден, а централно място заема оригиналната торта. Тя наподобява футболна топка, а върху нея има тениска с емблематичния номер 7 на Кристиано Роналдо. Сива изглежда е запален фен на португалската легенда.

Силвия Петкова и Зоран Петровски

Припомняме, че Силвия и Зоран са приятели цели 10 години, преди искрата между тях да пламне и официално да станат двойка през 2016 г. През годините връзката им преминава през различни етапи, включително и публично обявената им раздяла през лятото на 2022 г. Тогава актрисата сподели, че пътищата им се разделят, но само шест месеца по-късно, в началото на 2023 г., двамата решиха да си дадат втори шанс в името на семейството. Макар днес да не са заедно като двойка, тяхната история доказва, че дълбокото приятелство, от което започва всичко, остава най-здравата основа в отношенията им.

Един ден със Силвия Петкова

В рубриката „Един ден с“ на LadyZone прекарахме един много динамичен и щур ден със Силвия Петкова. Успяхме да повдигнем театралната завеса и да опознаем актрисата по-отблизо. Оказа се, че тя е човек, който умее да балансира между професионалния хаос и семейния уют. Тя не се плаши от динамиката, но винаги поставя сина си на първо място. За нея майчинството е най-истинската роля – тази, в която няма нужда от грим и костюми, а само от голямо сърце. Силвия често споделя, че именно Сива е нейното най-голямо вдъхновение и източник на безкрайна енергия.

Силвия Петкова в „Traitors: Игра на предатели“

Личният празник на сина й е чудесен повод да си припомним, че Силвия беше сред най-смелите дами в родния ефир. Наскоро тя привлече вниманието на зрителите с участието си в най-новото риалити в ефира на bTV – „Traitors: Игра на предатели“, където показа остър ум, но за съжаление бързо се сбогува с играта, тъй като попадна под прицела, на който бяха подложени всички актьори в предаването.

Как преминава едни ден на Силвия Петкова - вижте ето тук:

