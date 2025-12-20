Българската православна църква почита на 21 декември света мъченица Юлиания и пострадалите с нея 500 мъже и 130 жени в Никомидия.

Тя е християнска мъченица, живяла през III век във Витиния (Мала Азия).

Според нейно житие тя била дъщеря на знатни и богати родители езичници и била сгодена за момък на име Елевсий, който също бил езичник от знатен род. Отказала обаче да се омъжи за него, тъй като била християнка и не искала да свърже живота си с идолопоклонник. Елевсий се опитал да я убеди да се отрече от вярата си, но молбите му били безуспешни.

Когато научил за случилото се, бащата на Юлиания се отнесъл към нея с голяма жестокост и я дал да я съди Елевсий, който по онова време бил управител. По негово нареждане Юлиания била подложена на многобройни мъчения, но не се отрекла от вярата си.

Мнозина (според житието – 630 души) от свидетелите на изтезанията също приели християнството, впечатлени от духовната сила на Юлиания, която оставала непреклонна пред своите мъчители. Всички те били посечени с меч. Накрая самата Юлиания също била обезглавена. Това станало около 290 г.

Счита се, че нейното име и деяния се свързват най-вече с целомъдрието.

Имен ден днес празнуват: Юлиана, Юлиан, Юли, Юлия, Юлиян, Юлияна, Юлка.

