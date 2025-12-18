Красимир Томов определено ще бъде запомнен. Участието му в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" се откроява с динамични любовни драми, непринудени бисери... и няколко перални. Противоречивите му действия още от самия старт на предаването предизвикаха сериозни дискусии в интернет пространството, които продължават да се водят дори и след грандиозния финал.

Неговото представяне в шоуто бе белязано от множество конфликтни ситуации с част от дамите. Първата такава беше с колоритната Емили от с. Кравино. Тогава се оказа, че двамата се познават извън риалитито и дори нещо повече. Според думите на Емили са приятели, без да са имали интимни отношения. Какви са били точно те, не е съвсем ясно, но Емили повдигна леко завесата.

В риалити шоуто Красимир подчертано показа интерес към Шермин. Това не попречи на студентката по право да сподели интересна история, която провокира любопитството на зрители и участници. Действието се развива на нейния рожден ден.

Това, което наистина грабна интереса на зрителите обаче, беше вечерта, в която тя поиска прах за пране от него или по-скоро това, което се случи между тях в пералното помещение.

Той сподели в ексклузивно интервю за LadyZone.bg, че държи на чистотата. На въпроса как би искал да го запомнят зрителите, той категорично заяви:

"С това, че съм пуснал 3 перални в предаването, за съжалание. Обичам чистотата и затова го правя."

Снимка: Филип Станчев

