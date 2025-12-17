/ Сезон 4 на Ергенът / Ергенът: Любов в рая

Киара: Към днешна дата нямаме отношения с Красимир (СНИМКИ + ВИДЕО)

Двамата бяха в любовен триъгълник в началото на "Ергенът: Любов в рая", но запазиха отношенията си и Киара прие пръстена от Красимир
17 Декември 2025
LadyZone.bg
Финалният епизод на „Ергенът: Любов в рая“ донесе истинска буря от емоции, романтика и неочаквани обрати. Кулминацията на романтичното предаване завърши с пет пръстена и две рози, които промениха живота на участниците.

В навечерието на финалното решение, размяната на лични писма между дамите и ергените беше сред най-напрегнатите моменти. Обръщенията разкриха дълбочината на чувствата, страховете и надеждите, които повлияха на крайния избор.

Двамата бяха в любовен триъгълник в началото, но запазиха отношенията си и Киара прие пръстена от Красимир.

Какво обаче се случи след големия финал на най-романтичното риалити? 

В ексклузивно интервю пред Ladyzone, Киара сподели детайли относно участиесто си в Ергенът: Любов в рая и направи емоционални признания в посока отношенията си с Красимир след предаването. Русокосата певица открито сподели, че към момента няма отношения с Краси и двамата не поддържат контакт. Тя разказа още, че няма никакъв контакт и със скандалната участничка Ана-Шермин. 

Киара обвини Краси, че искал да заложи пръстена. Той има своя истина (ВИДЕО)

Дали наистина Киара е била влюбена в Красимир и какво е направила с годежния пръстен след предаването - гледайте във видеото най-отгоре

Коя е Киара?

Киара Маджарова е попфолк певица. Тя бързо набира популярност в музикалните среди, както и на малкия екран с участието си в „Ергенът“, сезон 3. Киара е слушан артист и абосолютен хитмейкър! Най-популярната ѝ песен е „Закачен“. Тя е фино миньонче с магнетично присъствие. Притежава високо самочувствие и смята, че хората се чувстват щастливи само от присъствието ѝ. Предпочита общуването от дистанция и обича да припомня на околните къде точно е мястото им.

Привлича мъжете и умее да флиртува, но все още не може да намери правилния. След първото ѝ участие в „Ергенът“ излиза на срещи, но остава разочарована. Иска нещо различно - мъж, а не момче. При влизането си в новия сезон заяви, че е в очакване да срещне мъж с качества и отношение, който да развълнува равното ѝ сърце и битие. Това, което никой не знае за нея, разкрива ексклузивно в Лексикон.

Кой е Красимир?

Краси има икономическо образование и развива собствен бизнес. Управлява авто къща и заложна къща. Признава, че е суетен, егото му е голямо и харесва луксозния живот. 

Има и ясна представа каква трябва да е жената до него - красива, със стегнато тяло. Твърди, че има радар за златотърсачки. Това, което никой не знае за него, разкрива ексклузивно в Лексикон.

