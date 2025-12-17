С две рози - една за Киара и една за водещата на "Преди обед" - така се появи в студиото Краси от "Ергенът: любов в рая". Заедно ли са Киара и Краси след финала на "Ергенът: любов в рая" - ето истината за техните отношения.

Заедно ли са Киара и Краси?

"Не съм от най-романтичните, но може би предаването ме предразположи!" - призна Красимир Томов. Припомняме, че в риалитито той подари сонет на Шекспир на Ана-Шермин, а на Киара написа писмо, което завърши със стих на Яворов.

Двамата имат различни причини да влязат в риалитито.

"Не съм очаквала да срещна любовта, по-скоро вид реклама" - призна Киара за причината за влизането си.

Краси също споделя защо го е направил.

"Аз бях малко черноглед, че ще срещна някого. Влязох за емоцията. Нещо, което няма да ми се случи в реалния живот. До последно бях на кантар дали ще мога да отсъствам от работа. Мислех да вляза за малко. Но така се завъртя колелото, че ... "

След края на предаването Киара разбира, че няма как да продължат заедно.

"За пръстена, който ми даде, имаше предложения - "Дай да го заложим, да го продадем..."



"Аз съм готов да застана на детектор на лъжата за това за залагането на пръстена - такова нещо въобще не съм ти казвал!"

Причините да се разделят Киара и Краси?

Според Краси причината да се разделят е, че "не съм Краси Пайнера и не мога да й продуцирам клиповете".

Според Киара пък причината е била проблем в комуникацията. "Една вечер, когато бях на работа и не му е вдигнх, той не ми върна цяла седмица обаждане или съобщение. Даже майка ме пита. Реших аз да му звънна, той беше на морето с приятели. Тогава си казах - приключвам."

Защо Краси даде пръстен на Ана Шермин?

Жестът му не е бил целенасочен, по-скоро - стечение на обстоятелствата.

"Не беше с идеята да й предложа брак. Просто така се получи! Просто каза "Някой да ми даде пръстен", аз казах "Заповядай". И така стана."

Краси опроверга слуховете, че е влязъл в "Ергенът: любов в рая" заради Шермин. Знаел е, че тя ще бъде там, но не тя е причината за участието му.



"Фантазията й работи повече от фактите! Шермин е злобен човек. накрая се скара с всички" - категоричен бе той.

Искаше ли Киара да натрие носа на Шермин - вижте във видеото.

След "Ергенът: любов в рая" сърцата на Краси и Киара са свободни. И двамата нямат партньори до себе си.

Приятели или лицемери и токсична ли е била средата в "Ергенът" любов в рая" - вижте във видеото.

