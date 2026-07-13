След 25 години любов, съвместен живот и три деца, Ева Херцигова и Грегорио Марсиай най-накрая си казаха заветното „да“.

Чешкият супермодел сияеше в ефирна бяла рокля, докато позираше до бизнесмена на сватбеното тържество, състояло се в Торино, Италия, на 11 юли.

Романтичната рокля на Ева впечатляваше с дълбоко деколте и нежно набрана талия. Пластове от фино плисирана материя се спускаха към пищна пола, стигаща до земята, а ефектните ръкави тип пелерина и къдрите около раменете придаваха на тоалета мечтателно бохемско излъчване.

Русата коса на Ева бе прибрана в небрежен, елегантен кок, а гримът - свеж и семпъл, позволи естествената ѝ красота да изпъкне.

Снимка: Getty Images

Грегорио също изглеждаше безупречно в класически тъмен костюм, бяла риза и светлосива вратовръзка. Той допълни сватбената си визия с цвете на ревера и широка усмивка - докато стоеше до своята съпруга.

Снимка: Getty Images

Според информация от италианското издание La Repubblica, двойката е започнала деня с църковен брак в църквата „Сан Вито“ в Торино, след което се е отправила към двореца „Палацо Кариняно“, за да сключи граждански брак. По-късно празненството е продължило с интимна вечеря в "Del Cambio", прочут ресторант в града, отличен със звезда „Мишлен“.

В този специален ден до младоженците бяха и тримата им синове, както и тесен кръг роднини и приятели.

Една дълга любовна история

Ева и Грегорио се запознават през 2001 г. в италианското крайбрежно селце Вариготи, а през 2017 г. се сгодяват. За Ева това е втори брак. През 1996 г. тя се омъжва за барабаниста на Bon Jovi Тико Торес на бляскава церемония в Ню Джърси, но двамата се развеждат две години по-късно.

Супермоделът и Грегорио живеят предимно в Италия, далеч от светлините на прожекторите. Тук посрещат и наследниците си: Джордж (19 г.), Филип (15 г.) и Едуард (13 г.). Ева неведнъж е споделяла, че майчинството е променило приоритетите ѝ и че съзнателно е ограничила професионалните си ангажименти, за да прекарва повече време с децата си.

Ева Херцигова се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на 90-те години, след като участва в легендарната рекламна кампания на Wonderbra „Hello Boys“ през 1994 г. Заедно със супермодели като Наоми Кембъл, Синди Крауфорд, Клаудия Шифър и Линда Еванджелиста тя допринася за златната ера на супермоделите.

Във видеото - една нестандартна сватба в черно:

