Аурора Софи Рамацоти и нейният дългогодишен партньор Гофредо Черца официално узакониха връзката си в приказна сватбена церемония, проведена в замъка Ксируми Серавале край Сиракуза. Ден по-рано двойката подписа граждански брак в малкото сицилианско градче Милитело ин Вал ди Катания.

Бляскавото тържество събра най-близките приятели и роднини в атмосфера, изпълнена с любов и силни емоции.

Най-вълнуващите мигове дойдоха от семействата на младоженците. Родителите на Аурора –певецът Ерос Рамацоти и бившата му съпруга Мишел Хунцикер не успяха да скрият вълнението си и отправиха трогателни пожелания към дъщеря си и нейния избраник.

Ерос Рамацоти, който лично придружи Аурора до олтара, сподели в социалните мрежи малко преди церемонията: „Аури и Гофо. В този хаотичен свят, където човечността сякаш изчезва, да видите двама млади души щастливи, съпричастни и истински влюбени е истинско чудо.“ И завърши посланието си с думите: „Никога не се променяйте, а само ставайте по-добри и носете любов в света“, подписвайки го с топлото „Татко“.

Снимка: instagram/oscar_make_up

Известният изпълнител не пропусна да почете дъщеря си, изнасяйки специален частен концерт на сватбеното тържество. Особено символично място имаше баладата „L’Aurora“, която Ерос посвещава на дъщеря си през 1996 г., когато тя се ражда, и която остава една от най-личните песни в репертоара му.

Силно впечатление направиха и посланията, прочетени от по-малките сестри на булката – Соле и Челесте Трусарди, както и от майка ѝ Мишел Хунцикер. Телевизионната водеща не пропусна да припомни и трудностите, пред които тя и дъщеря ѝ са преминали заедно, признавайки, че животът в прочуто семейство невинаги е бил лесен.

„Аури, ти ни научи на най-важния урок – урока по любов. Вероятно никак не ти е било лесно с родители като нас. Но ти винаги си проявявала нужната зрялост – по-голяма от очакваното“, каза щастливата майка. И накрая с гордост добави: „Днес сияеш. Прекрасна си. Ти си невероятна жена, любяща майка и изключително интелигентен човек.“

Сватбената рокля на Аурора също имаше специално значение – създадена специално за случая от Armani и вдъхновена от емблематичната рокля на Мишел Хунцикер от сватбата ѝ с Ерос Рамацоти през 1998 г. Това се превърна в красив жест към семейната история.

Булката беше подготвила и специална изненада за своя съпруг. Точно в полунощ тя представи дебютното си EP „Un giorno di festa“ („Един празничен ден“) – музикален проект с пет авторски песни, посветени на любовната им история. Чрез тях Аврора разказва за пътя, който двамата са извървели заедно, превръщайки сватбения ден в още по-личен и незабравим спомен.

Аурора е добре позната в Италия не само като дъщеря на две от най-популярните личности в страната но и като като телевизионна личност, модел и инфлуенсър. В последните години тя се опитва да върви и по стъпките на своя баща, създавайки собствена музика.

29-годишната Аурора и Гофредо Черца са заедно от години и имат син - Чезаре Аугусто, роден през 2023 г. Именно това превърна церемонията не само в светско събитие, но и в публично отбелязване на връзка, която италианските медии следят отдавна, още от първите им появи като двойка.

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