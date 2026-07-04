Тейлър Суифт и Травис Келси официално си казаха "Да" в легендарната зала Мадисън Скуеър, Ню Йорк, а минути след сватбата, впечатляваща дъга озари небето. Знак на ново начало, чистота, вяра и надежда - това определено е добър старт за младоженците, а многобройните изпаднаха в неповторим възторг.

Дъга над Манхатън след края на церемонията

Фотографии, заснети от различни точки на Манхатън, показват красива дъга, озаряваща небето нас града, малко след приключването на сватбената церемония в „Медисън Скуеър Гардън“.

Макар подобни атмосферни явления да не са необичайни след летни валежи, мнозина почитатели на певицата определиха момента като символичен. В социалните мрежи той бързо бе наречен „перфектният финал“ на една от най-очакваните звездни сватби през годината.

Снимка: Getty Images

Сензация в социалните мрежи

Снимките на дъгата бързо се превърнаха в сенцазиця в социалните мрежи, а потребители публикуваха десетки кадри и видеа, заснети от различни части на Ню Йорк.

Някои фенове свързаха необикновената гледка с песента "Opalite", в която Тейлър Суифт използва образи на сияещо небе и светлина като символ на любовта и надеждата.

Звездна сватба под знака на Dior

Тейлър Суифт и Травис Келси сключиха брак със зрелищна церемония в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Двамата бяха облечени в специално изработени тоалети на Christian Dior Haute Couture, създадени от творческия директор Джонатан Андерсън. А роклята на Тейлър Суифт се превърна в емблема, която успешно възражда блясъка на Холивуд от 50-те години. С ретро стил и класа, певицата отново доказа, че има нюх към висшата мода и умее да съчетава елегантност и категоричност.

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На грандиозното тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости като актьорите Итън Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо, посочва Франс прес.