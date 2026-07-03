Мегазвездата на поп музиката Тейлър Суифт и Травис Келси - един от водещите играчи в Националната футболна лига на САЩ, са сключили брак, предаде Ройтерс, позовавайки се на рубриката за светски новини "Пейдж сикс" на "Ню Йорк пост".

"Пейдж сикс" на свой ред се позовава на множество анонимни източници на фона на подготовката за очакваното тържество в "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк.

Суифт и Келси, и двамата 36-годишни, са разменили обети пред "малка група близки", посочва медията. От публикацията не става ясно кога и къде е била сватбата, макар да се отбелязва, че частният самолет на певицата наскоро е имал престой в Нашвил - градът, където тя е живяла в началото на кариерата си.

Говорителят на Суифт не е отговорил веднага на молбата за коментар, а Ройтерс не можа да потвърди информацията на "Пейдж сикс".

Докато работниците се суетяха да подготвят "Медисън скуеър гардън" за очакваното пищно тържество за суперзвездите, двойката показа своята подкрепа за Ню Йорк. Световните агенции, цитирайки екипа за връзки с обществеността на певицата, съобщават, че Тейлър Суифт и Травис Келси тази седмица са дарили 26 милиона долара на няколко благотворителни организации в града и на други места.

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Нито един от двамата не е коментирал публично плановете си, но няколко медии съобщиха, че Суифт и Келси са организирали в четвъртък събитие за 100 души, което днес ще бъде последвано от по-голямо тържество пред 1000 души.

Полицията е поставила барикади около мястото на събитието, затваряйки улици и блокирайки пешеходните пътеки. Няколко SUV-а с тонирани стъкла, за да скрият пътниците, са влезли на мястото на събитието. Знаменитости, сред които актьорите Брадли Купър и Лина Дънам, спортната коментаторка Ерин Андрюс и музикалният продуцент Джак Антоноф, са били заснети на мястото или в близост до него в рокли с пайети или други елегантни тоалети.

Табела, поставена на един от входовете, предупреждава, че всеки, който влезе в периода от 29 юни до 3 юли за "събитие", може да бъде сниман. С влизането си хората са се съгласявали да спазват строга конфиденциалност, включително да не обсъждат домакините или участниците, посочва табелата, според снимка, заснета от журналист на Ройтерс.

Тази седмица работници са донесли храна и декорации, за да придадат блясък на цялото място. Камери на новинарските екипи са заснели зеленина, кутия с надпис "градинско парти" и друга, на която пише "месо от омар". Публичният календар на мястото не показва насрочени събития до вторник - рядък шестдневен период през летния сезон, който иначе изобилства от концерти, като само от време на време има свободна вечер.

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Ню Йорк вече кипи от големи събития, свързани с уикенда на Деня на независимостта на САЩ. В събота големи кораби ще влязат в пристанището на Ню Йорк, за да отбележат 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост, а в неделя в съседния Ню Джърси е насрочен мач от Световното първенство по футбол.

Големите събития съвпаднаха с високи температури, което накара градската управа да обяви извънредно положение заради жегата, Запитан за евентуална сватба на Тейлър Суифт, кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани се възползва от момента, за да призове хората да останат на закрито, за да се предпазят от екстремните метеорологични условия.

"Ако случайно се жените в "Медисън скуеър гардън", ще останете на закрито и на хладно, и мисля, че това е добър пример за целия град", каза той пред репортери.

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Ройтерс потвърди, че компания за организиране на събития е подала заявление за разрешение да бъдат затворени улиците около залата от четвъртък до събота на обяд. Тази седмица около входовете на "Медисън скуеър гардън" бяха издигнати огради.

Мястото се намира над голям транспортен възел и някои местни жители и туристи споделиха, че подготовката и затварянето на улиците причиняват неудобство на хората, които се опитват да се придвижват из Ню Йорк.

Това обаче не важи за Тара Росалес, фенка на Суифт, която каза, че се вълнува "на 1000 процента". "Тейлър никога не може да причини неудобство. Тя може да прави каквото си иска", сподели Росалес.

Сватбата на певицата и играча на "Канзас Сити Чийфс", наречена "кралската сватба на Америка", е едно от най-очакваните звездни събития по рода си през този век.

Спекулациите се засилиха, след като двойката обяви годежа си миналия август след публична връзка, която очарова феновете. Камерите заснеха Суифт да аплодира Келси по време на мачовете на "Канзас Сити Чийфс" и го проследяваха, докато той пътуваше по целия свят, за да присъства на нейните концерти.

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Очаква се сватбата да събере много звезди, имайки предвид списъка с известни приятели на Тейлър Суифт. Сред тях са Селена Гомес, Ед Шийран, Ема Стоун и Джиджи Хадид. В свое телевизионно интервю Суифт се пошегува, че ще покани "всеки, с когото някога е разговаряла". Ирландският телевизионен водещ Греъм Нортън, който участва в музикалния клип към песента Opalite на певицата, беше заснет при пристигането си на летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк.

Тейлър Суифт беше гост в токшоуто на Нортън миналата година и когато той я попита кога ще бъде сватбата, певицата отговори: "О, ще разбереш... Имах намерение да те поканя на нея".

Суифт и Келси са заедно от 2023 г., припомня ДПА.