Певицата Tейлър Суифт и спортистът Травис Келси ще вдигнат сватба в „Медисън скуеър гардън“ в Ню Йорк тази вечер, съобщават от Associated Press, като се позовават на източник от правоохранителните органи, запознат с мерките за сигурност.

Спекулациите около сватбата на музикалната звезда и футболиста достигнаха връхната си точка през последните дни. Това се случи след седмици на непотвърдени слухове, че събитието ще се проведе по време на уикенда за 4 юли в една от емблематичните забележителности в Ню Йорк.

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани заяви, че е подадено разрешително за „голямо събитие“ в „Медисън скуеър гардън“.

„Напълно подготвени сме“, добави той. „Няма какво повече да споделим на този етап", каза кметът.

Полицейският комисар от Ню Йорк Джесика Тиш отбеляза, че полицията „разбира се, ще осигури засилено присъствие“, но също отказа да навлиза в детайли.

Снимка: Getty Images

В рамките на тази седмица пред манхатънската арена бяха забелязани екипи, които разтоварват техника от камиони. Пред един от входовете за кратко беше разпънат голям килим, който веднага след това беше прибран.

Нищо не е потвърдено официално от двойката, въпреки многократните запитвания от страна на медиите, допълват от Associated Press.

Припомняме, че звездната двойка потвърди новината за годежа с емоционални снимки от предложението за брак през август 2025 г. Публикацията събра милиони харесвания и коментари, изразяващи радост и подкрепа към влюбената двойка.

Снимка: https://www.instagram.com/taylorswift/

Тейлър Суифт сподели в близък план изящния си пръстен с диамант в златен обков, проектиран лично от Келси в сътрудничество с Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry. Към трогателните кадри двойката добави следното описание:

„Вашата учителка по английски и учителят по физкултура ще се женят.“

Връзката между двамата започва през 2023 г., а техни верни фенове отдавна разпространиха слухове за потенциален годеж.