Тейлър Суифт и Травис Келси все още не са заявили издаването на акт за брак в града, в който певицата живее, въпреки нарастващите слухове за предстоящата сватба в щата Роуд Айлънд, съобщи TMZ.

Брайън Патрик Кенеди, временно председателстващ Камарата на представителите на Роуд Айлънд, заяви пред TMZ, че към момента не е издаден акт за брак в Уестърли за предстоящия уикенд.

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Уестърли е мястото, където се намира крайбрежната вила на Суифт, както и популярният сватбен комплекс „Оушън Хаус“ на една отсечка оттам, където в момента се подготвя мащабно тържество. Кенеди добави, че е във връзка с градския мениджър на Уестърли, който потвърди, че никакви документи не са били подадени преди затварянето на общината за празника „Джънтинг“.

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Информацията идва на фона на нарастващи спекулации около имота на певицата в Уоч Хил, след като TMZ разполага с видео от сряда, показващо необичайна активност на територията му. Това предизвиква теории за моминско парти или предсватбено празненство.

Снимка: Getty Images

По-рано TMZ съобщи, че двойката първоначално е планирала голямо събитие в „Оушън Хаус“ на 13 юни с фойерверки, но тържеството е преместено в Ню Йорк след изтичане на информация за мястото.

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Въпреки това Кенеди отбелязва, че имотът в Уоч Хил е напълно способен да приеме голямо събитие. Суифт наскоро е завършила значителни подобрения на крайбрежната резиденция, която обхваща над пет акра, осигурявайки достатъчно място за големи шатри и поверителност.

Снимка: Getty Images

Според него единственото предизвикателство би било паркирането, но гостите биха могли да бъдат превозвани с автобуси от центъра на Уестърли. Важно е да се отбележи, че щатът Роуд Айлънд не издава поверителни актове за брак като Калифорния, макар записите да са защитени по закон и да не са публично достъпни. 