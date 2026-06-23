Тейлър Суифт и Травис Келси все още не са заявили издаването на акт за брак в града, в който певицата живее, въпреки нарастващите слухове за предстоящата сватба в щата Роуд Айлънд, съобщи TMZ.

Брайън Патрик Кенеди, временно председателстващ Камарата на представителите на Роуд Айлънд, заяви пред TMZ, че към момента не е издаден акт за брак в Уестърли за предстоящия уикенд.

Снимка: Getty Images

Уестърли е мястото, където се намира крайбрежната вила на Суифт, както и популярният сватбен комплекс „Оушън Хаус“ на една отсечка оттам, където в момента се подготвя мащабно тържество. Кенеди добави, че е във връзка с градския мениджър на Уестърли, който потвърди, че никакви документи не са били подадени преди затварянето на общината за празника „Джънтинг“.

Информацията идва на фона на нарастващи спекулации около имота на певицата в Уоч Хил, след като TMZ разполага с видео от сряда, показващо необичайна активност на територията му. Това предизвиква теории за моминско парти или предсватбено празненство.

Снимка: Getty Images

По-рано TMZ съобщи, че двойката първоначално е планирала голямо събитие в „Оушън Хаус“ на 13 юни с фойерверки, но тържеството е преместено в Ню Йорк след изтичане на информация за мястото.

Въпреки това Кенеди отбелязва, че имотът в Уоч Хил е напълно способен да приеме голямо събитие. Суифт наскоро е завършила значителни подобрения на крайбрежната резиденция, която обхваща над пет акра, осигурявайки достатъчно място за големи шатри и поверителност.

Снимка: Getty Images

Според него единственото предизвикателство би било паркирането, но гостите биха могли да бъдат превозвани с автобуси от центъра на Уестърли. Важно е да се отбележи, че щатът Роуд Айлънд не издава поверителни актове за брак като Калифорния, макар записите да са защитени по закон и да не са публично достъпни.