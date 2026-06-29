Слуховете около предстоящата сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси продължават да се засилват, като според информация на Page Six двамата подготвят грандиозно събитие, което според източници близки до звездите, ще бъде по-зрелищно дори от Мет Гала.

По данни на "People" легендарната Стиви Никс и кънтри звездата Тим Макгроу ще бъдат сред звездните гости, които ще зарадват всички присъстващи с музикалните си изпълнения по време на празненството в „Медисън Скуеър Гардън“. Изборът на Макгроу не е случаен – първият хит на Тейлър Суифт, издаден, когато тя е едва на 16 години, носи заглавието „Tim McGraw“. Още по-любопитна е появата на Суифт на четвъртия мач от финалите на НБА на 10 юни в „Медисън Скуеър Гардън“, където тя беше облечена с тениска с надпис „Stevie Knicks“, според фенове това е било ясна препратка.

По-бляскаво от Мет Гала

Източник от музикалната индустрия твърди, че списъкът с поканени гости е толкова впечатляващ, че събитието може да бъде „по-голямо дори от Мет Гала“. Междувременно властите в Ню Йорк са потвърдили, че има издадено разрешително за мащабно събитие в „Медисън Скуеър Гардън“ в петък с над 1000 гости. Според информацията поканите са били изпратени чрез текстови съобщения и електронна поща. Освен това е издадено разрешително и за по-малко събитие в четвъртък за около 100 души, което според източници ще бъде репетиционната вечеря преди сватбата.

Снимка: Getty Images

Въпреки това мнозина от близкото обкръжение на певицата смятат, че самата сватбена церемония може вече да се е състояла. Според един от източниците празненството в „Медисън Скуеър Гардън“ вероятно ще бъде официално по-скоро тържество по случай вече сключен брак, но за сега това остава само догадка. В Нашвил също се говори усилено за предстоящите празненства. Според местни източници изпълнителите Кени Чесни и Кеша са отменили свои концертни дати около предполагаемата дата на сватбата, което допълнително засили спекулациите, че ще присъстват на събитието. Сред имената, които се спрягат като гости, са още Диъркс Бентли, членовете на Little Big Town и Sugarland, както и Келси Балерини.

Снимка: Getty Images

Източници твърдят още, че по време на голямото празненство ще има няколко музикални изпълнения. Сред слуховете е и възможно участие на Пол Маккартни, който през 2015 г. излезе на сцената заедно със Суифт по време на юбилейното шоу на „Saturday Night Live“. Засега обаче музикантът се намира във Великобритания. Неговата дъщеря, дизайнерката Стела Маккартни, която е близка приятелка на певицата, също се очаква да бъде сред гостите и според публикацията е възможно да е участвала в създаването на една от сватбените визии на Суифт.