Синът на легендата в леката атлетика Ивет Лалова се запозна със звездата на италианската музика Ерос Рамацоти навръх втория си рожден ден.

Съпругът на европейската шампионка Симоне Колио, който е голям фен на своя сънародник, сподели за щастливото събитие в социалните мрежи.

Тогателната срещу между Рамацоти, Симоне, Ивет Лалова и 2-годишния Тиаго е била само часове преди 62-годишният изпълнител да излезе на сцената, за да изнесе голям концерт в София на 24 април.

„Ерос Рамацоти е в саундтрака на живота ми, откакто се помня. Израснах с неговите песни, оформен от текстовете му и емоциите, които ми дадоха“, не крие вълнението си Симоне.

„Сега съм тук, за да се срещна с него преди концерта му на живо и го представя на сина си на втория му рожден ден. Кръгът е затворен. Благодарен съм“, написа 46-годишният Колио в Инстаграм профила си.

Съпругът на Ивет Лалова сподели снимки и клипове от срещата си с италианската музикална звезда, както и мигове от концерта му в столицата.

Припомняме, че Симоне Колио и Ивет Лалова вдигнаха сватба през 2013 г., а 11 години по-късно станаха родители - на 24 април 2024 г.

Снимка: Instagram/@simone.collio

Българска лекоатлетка Ивет Лалова-Колио се състезаваше в спринта на 60, 100 и 200 метра. Тя стана европейска шампионка на 100 м в Хелзинки 2012 г., европейска шампионка в зала на 200 м. в Мадрид 2005 г.

Лалова-Колио е национална рекордьорка на България на 100 м и 200 м в зала. Участва в пет поредни олимпиади – Атина (2004), Пекин (2008), Лондон (2012), Рио де Жанейро (2016) и Токио (2020).