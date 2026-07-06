Финалистката от риалити формата "Ергенът: Любов в рая“ Натали разкри, че има нов мъж в живота си след раздялата с партньора си от шоуто Орлин.

Двамата участници от романтичното риалити по bTV сложиха официално край на отношенията си през март, като подчертаха, че са запазили приятелски отношения.

„Без интернет връзка, моят мъж и това“, написа сега Натали към видео, на което виждаме изкусителната блондинка да лежи в компанията на приятеля си, докато двамат се любоват на морските вълни.

От видеото се вижда, че хореографката отново се носи на крилете на любовта, като грее от щастие на плажа, докато партньорът й - Велислав Ангелов - е легнал в обятията й.

Натали наскоро сподели и видео в компанията на Велислав, докато двамата карат се наслаждават на разходка с джет в морето.

От личния профил на Велислав Ангелов в социалните мрежи става ясно, че той работи като личен фитнес треньор.

След края на предаването Натали Стойчева, една от финалистките в най-обсъжданото риалити „Ергенът: Любов в рая“, потвърди най-очакваната новина в специално интервю за LadyZone.bg – че са заедно с Орлин, разкри подробности за връзката си с него, преодоляването на любовния триъгълник и най-големите уроци, които е научила.

„Срещнах любовта в лицето на Орлин“, категорична беше тогава тя.

Явно чуствата им не са устояли дълго във времето, тъй като Натали вече има нова любов в живота си и това е Велислав.

Натали Стойчева - една от най-атрактивните участнички "Ергенът: Любов в Рая", напълно закономерно се превърна и в една от финалистките в романтично риалити по bTV. Тя е модел, гримьор, инфлуенсър и е ослепително красива. Какво никой не знае за нея. Тя разкрива ексклузивно в поредицата ни - Лексикон!