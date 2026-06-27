Христо Пъдев, който е капитан на отбор в предаването „Кой да знае?“ по bTV, се ожени за дългогодишната си приятелка Цветина Петрова!

Щастливата новина издадоха в социалните мрежи актрисите Луиза Григорова-Макариев и Боряна Братоева, които са сред гостите на сватбената церемония.

"Христо се жени за Цвети! ГолЕм кеф, голЕма любов. Елате да го гледате този фантастичен актьор за първи път като женен мъж на 1-ви юли в Пловдив в Лятно кино “Орфей”, където заедно с нас - Боряна и Луиза ще играе “И верният отговор е”. Хайде до скоро, чакаме ви там!", написаха двете към видео, което споделиха в Инстаграм профилите си.

Колегата на Христо Пъдев - водещият на "Кой да знае?" Александър Кадиев, също сподели очарователни снимки от празненството, към които написа "Сватба е! Честито, мило семейство!".

На снимките с младоженците Сашо Кадиев е в компанията на съпругата си Ивелина Чоева-Кадиева, с която очакват първото си дете заедно.

Припомняме, че наскоро Христо Пъдев и половинката му Цвети бяха кумове на сватбата на водещият на "Гласът на България" Владимир Зомбори и актрисата Весела Бабинова!

"С Цвети станахме кумове на най-близките ни приятели. Весела и Владо, благодарим за честта да изберете нас. Ще си стареем в хармония до края и ще ви наливаме винаги студени питиета! Обичаме ви. Наздраве за семейство Зомбори!", написа тогава Пъдев към снимките, които сподели в Инстаграм профила си.

От 1 юни 2026 г. „Кой да знае?“ отново влезе в праймтайма на bTV от понеделник до четвъртък с нови епизоди и любимото чувство за хумор. Александър Кадиев, заедно с капитаните на отбори Милица Гладнишка и Христо Пъдев, продължат да ни поднасят любопитни факти и неочаквани обрати.