Христо Пъдев, който е капитан на отбор в предаването „Кой да знае?“ по bTV, се ожени за дългогодишната си приятелка Цветина Петрова!

Щастливата новина издадоха в социалните мрежи актрисите Луиза Григорова-Макариев и Боряна Братоева, които са сред гостите на сватбената церемония.

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"Христо се жени за Цвети! ГолЕм кеф, голЕма любов. Елате да го гледате този фантастичен актьор за първи път като женен мъж на 1-ви юли в Пловдив в Лятно кино “Орфей”, където заедно с нас - Боряна и Луиза ще играе “И верният отговор е”. Хайде до скоро, чакаме ви там!", написаха двете към видео, което споделиха в Инстаграм профилите си.

Колегата на Христо Пъдев - водещият на "Кой да знае?" Александър Кадиев, също сподели очарователни снимки от празненството, към които написа "Сватба е! Честито, мило семейство!".

На снимките с младоженците Сашо Кадиев е в компанията на съпругата си Ивелина Чоева-Кадиева, с която очакват първото си дете заедно.

Припомняме, че наскоро Христо Пъдев и половинката му Цвети бяха кумове на сватбата на водещият на "Гласът на България" Владимир Зомбори и актрисата Весела Бабинова!

"С Цвети станахме кумове на най-близките ни приятели. Весела и Владо, благодарим за честта да изберете нас. Ще си стареем в хармония до края и ще ви наливаме винаги студени питиета! Обичаме ви. Наздраве за семейство Зомбори!", написа тогава Пъдев към снимките, които сподели в Инстаграм профила си.

Христо Пъдев за сватбата на Зомбори и Бабинова: Станахме кумове на най-близките ни приятели!

От 1 юни 2026 г. „Кой да знае?“ отново влезе в праймтайма на bTV от понеделник до четвъртък с нови епизоди и любимото чувство за хумор. Александър Кадиев, заедно с капитаните на отбори Милица Гладнишка и Христо Пъдев, продължат да ни поднасят любопитни факти и неочаквани обрати.