Отвъд Атлантика продължават коментарите за пищната сватба на американската музикална икона Тейлър Суифт и на американския футболист Травис Келси, състояла се на 3 юли в емблематичната нюйоркска концертна зала „Медисън скуеър гардън“.

Няколко дни след това горещо светско събитие американците продължават да се питат дали сватбата на певицата, известна с продемократичните си пристрастия, е била организирана нарочно в навечерието на пищните тържества, замислени от републиканския президент Доналд Тръмп по повод 250-ата годишнина от Декларацията за независимост на САЩ и дали Суифт нарочно е избрала сватбен тоалет на чуждестранен дизайнер вместо да заложи на препоръчваното от Тръмп „Произведено в Америка“, коментират италиански медии, сред които "Ти Джи Ком 24" и италианското издание на "Вог".

През това време от европейската страна на Атлантическия океан, в Италия се състоя една също толкова коментирана сватба. На 4 юли на остров Сицилия се омъжи Аурора Рамацоти, първородната дъщеря на италианския певец Ерос Рамацоти и на италиано-швейцарската актриса и телевизионна водеща Мишел Хунцикер. Наследничката на прочутия италиански изпълнител, която се изявява и като певица и инфлуенсър, се врече във вечна вярност на предприемача Гофредо Черца. Двойката е заедно от девет години и вече има син – Чезаре Аугусто, така че бракът им не изненада никого. Затрогващите речи, които произнесоха на сватбената церемония родителите на булката, също не бяха изненада за никого. За никого не беше изненада и това, че 29-годишната Аурора избра сватбена рокля на модната марка „Армани приве“, с изчистена линия, с дантелени мотиви, кристали и перлени мъниста, която напомняше силно на сватбената рокля, която носеше майка й по време на сватбата си с Ерос Рамацоти преди близо 30 години.

Снимка: Василена Красимирова

Изненадата дойде от това, че Аурора Рамацоти избра за място за сватбеното си тържество не световната столица на лукса, на финансите и на модата Милано, в която живее, а остров Сицилия. Там сватбата се състоя в датиращия от 16-и век замък „Ксируми Серавале“, дефиниран от експертите като „автентично сицилианско архитектурно бижу“, отбелязват изданията „Ди лей“ и "Фанпейдж". Замъкът се намира в град Лентини в провинция Сиракуза и според анализатори това е място, в което времето е спряло да тече или което е излязло като от пощенска картичка.

Снимка: Василена Красимирова

Замъкът е собственост на благородническото семейство Грималди ди Серавале и е чест декор на шикозни сватбени церемонии. „Ксируми Серавале“ всъщност е огромно имение, в пределите на което освен класически сицилиански замък има и параклис, открит басейн, тераси с цитрусови насаждения, градини с ароматни средиземноморски растения и гора с внушителни по размери дървета, типични за средиземноморския регион, насред която се откроява вековен фикус. По време на сватбените тържества по клоните на огромните дървета се закачат полилеи с кристални висулки и така се пресъздава приказен и леко мистериозен декор. Обикновено младоженците избират за място на бракосъчетанието си именно някоя от алеите на парка на замъка, след което банкетът се състои в банкетната зала на замъка, а партито с танци и песни вечерта се вихри в бившия хамбар на комплекса, превърнат за целта в типична за Сицилия бална зала. Ако времето позволява, често пъти сватбеният банкет и сватбеното парти дори се провеждат на открито в парка на замъка „Ксируми Серавале“. От замъка се открива и впечатляваща гледка към сицилианския вулкан Етна.

Снимка: Василена Красимирова

В последния месец на остров Сицилия имаше и още една „звездна сватба“. На 6 юни там се състоя сватбеното тържество на певицата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър. За сцена на щастливото събитие те избраха имението „Вила Валгуарнера“ в град Багерия в района на Палермо, припомнят италианското издание на „Венити феър“ и сайтът „Ти Джи Ком 24“. Имението датира от 18-и век и известно още като "Сицилианския Версай". Днес то е собственост на принцесата и писателка Витория Алиата ди Вилафранка, преводачка на „Властелинът на пръстените“. Сградата е заобиколена от монументални градини с изглед към морето и се смята за една от най-красивите резиденции на острова. Тя е използвана често за снимачна площадка в киното и рекламата. Тук са снимани прочутата реклама на „Долче и Габана“ със София Лорен, както и продукции на режисьора Джузепе Торнаторе, а също и сцени от филма „Богинята на съдбата" на Ферзан Йозпетек и др. През октомври 2024 г. вилата беше декор на сватбата на супермодела Мариякарла Босконо и лекоатлета Клаудио Стеки. През вековете във вилата са отсядали европейски кралски особи, писатели като Гьоте и Стендал и киноикони като Лукино Висконти или Анна Маняни.

Снимка: Василена Красимирова

Сицилианските сватби на Аурора Рамацоти и на Дуа Липа затвърждават една тенденция, свързана с остров Сицилия. Той се превръща в новото горещо място за сватбен туризъм, отбелязва изданието „Конде наст травелър“. Статистически данни показват, че през изминалата 2025 г. една трета от всички сватби в Италия са се провели именно на Сицилия, пише още БТА.

През септември миналата година на южния италиански остров избраха да се оженят певицата Чарли Екс Си Екс и барабанистът Джордж Даниъл от групата „Дъ 1975“. На остров Сицилия се ожениха и актрисата Джейми Уинстън, Атланта де Кадане Тейлър, дъщеря на басиста на „Дюран Дюран“ Джон Тейлър, Фуксия Кейт Съмнър, дъщеря на Стинг, фронтменът на „Рейдиохед“ Том Йорк и др.

Според сватбената агентка Пърл ван ден Енде, организирала сватбените тържества на Сицилия на Чарли Екс Си Екс и на Джейми Уинстън, средиземноморският италиански остров привлича сватбарите с неподправената си атмосфера. В Сицилия хората са сърдечни и нямат нищо против партитата до ранни зори.

Снимка: Василена Красимирова

Боб Уилър, който е сватбен фотограф, казва, че сватбените тържества на Сицилия са винаги по-живописни, с дълги банкетни маси, разпънати навън, с много шумотевица, динамика, топлина и сърдечност. Всичко това е не само красиво от фотографска гледна точка, но и зареждащо с енергия. Да се правят сватбени снимки на остров Сицилия е нещо невероятно, признава фотографът и казва, че причина за това са и поразяващите пейзажни контрасти на острова. На Сицилия има вулканични камъни, тесни улички от едно време, над които виси простряно пране, сгради с отколешна архитектура и поизбелели топли тонове, крайбрежия, изобилстващи от нюанси на синьото, растителни оазиси и още много други кътчета, които заслужават да фигурират на сватбените снимки.

Според Марина Качапуоти, основателка на изданието „Тайната Италия“, Сицилия се откроява с това, че на нея са запазени останки от нейното многообразно минало, през което са се изредили древни гърци, маври, испанци и италианци. На острова има и разнообразие от специфични сгради, сред които са балите – укрепени имения, чийто постройки сключват квадрат около вътрешен двор и тонарете – бивши рибарници, превърнати в жилищни комплекси. Към тях се добавят и елегантни крайбрежни вили в неокласически стил и големи барокови палати. Всичко това превръща Сицилия в много подходящ декор за сватбен туризъм.

В допълнение днес на острова някои от разпоредбите, свързани със сватбите, са либерализирани и например човек може да се ожени насред древногръцки амфитеатър, което е невероятно, разказва на свой ред и сватбеният агент Букуту Ченай.

Снимка: Василена Красимирова

Сицилия изобилства не само с подходящи за сватбен декор места, но и с подходяща за сватбено меню храна. Островът има специфичен кулинарен стил, белязан от кулинарните традиции на всички народности, преминали през вековете през него, изтъкват специалистите.

Въпреки че между Сицилия и континентална Италия няма сухопътна връзка, островът е свързан с външния свят с три летища и с фериботни връзки. Настоящото италианско правителство иска да стартира до края на мандата си и проект за изграждане на мост над Месинския пролив, за който се говори от десетилетия, но засега плановете продължават да се сблъскват с разнородни препятствия - от неблагоприятна оценка от страна на италианската Сметна палата до протести на еколози и на местни жители, чиито имоти ще бъдат отчуждени заради строителството на моста, припомня АНСА.

На фона на рекламирането на Сицилия като популярна дестинация на сватбен туризъм, обаче местни издания припомнят, че островът често пъти е и сцена на природни катаклизми. Освен периодичните изригванията на Етна, зоната е земетръсна. А в началото на годината средиземноморски циклон причини големи разрушения в някои крайбрежни райони на Сицилия. Стихията тогава отприщи и огромно свлачище в град Нишеми, заради което много хора се оказаха завинаги без покрив над главите си.

Неправителствени организации припомнят на свой ред, че Сицилия е островът, който се стремят да достигнат незаконни мигранти, потеглящи на опасна одисея през Средиземно море - един от най-смъртоносните миграционни маршрути на планетата ни. Преден пост на Сицилия е остров Лампедуза, до който обичайно първо достигат незаконните мигранти. Преди броени дни там на посещение беше папа Лъв Четириданесети, който оттам отправи нов призив за съпричастност с мигрантите в момент, в който в Европа и в САЩ се затягат миграционните политики, припомнят световните агенции.