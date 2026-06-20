Има толкова много странни градски планове. Специалистите по градоустройство правят разлика между неправилна (средновековна), шахматна, правоъгълна, радиална и още много по-малко разпространени схеми на градове. Но малкото градче Чентурипе, сгушено в зелените склонове на остров Сицилия, не е като никой друг град с класическо планиране. Неговата форма е на… човешко тяло.

Снимка: iStock

Чентурипе е популярна туристическа дестинация. Наричат го „балконът на Сицилия“. Ако се озовете на някоя от уличките на градчето, пред вас ще се разкрият великолепните планински пейзажи отсреща. В Чентурипе са запазени няколко старинни постройки насред прекрасния средиземноморски колорит на древните улички.

Чентурипе е разположен на 730 мнадморска височина, на 40 км от вулкана Етна и на 530 км от Рим. Градчето с население 5500 души няма излаз на море. Поради тази причина много от гостите на Сицилия минават покрай това място, бързайки да се насладят на красотата на курортното крайбрежие. А днес Чентурипе, сгушен в склоновете, се радва не само на туристите, привлечени от старите църкви и хубавото вино, но и от невероятната форма на огромен великан, полегнал в притихналите зелени лесове на Сицилия.

Снимка: iStock

Чентурипе – неочакваната находка от птичи поглед

Много от гостите на Чентурипе пропускат неговата най-важна особеност, която е и неговият уникален чар. От птичи поглед градът прилича на великан, който лежерно е полегнал на склоновете на планинските хълмове, покрити с тучна растителност. Но благодарение на младия фотограф Андреа Пери (Andrea Peri), светът узнал за тайната на „балкона на Сицилия“.

Снимка: iStock

Андреа Пери е роден в Чентурипе, и въпреки че израснал в сицилианското градче, разбрал неотдавна за необикновената форма на родния си град. Веднъж той решил да потърси своята къща на спътниковите карти на Google Earth. И останал поразен от находката. Формата на града се оказала толкова странна, че Пери решил да разкаже за това на целия свят.

Снимка: iStock

Той си купил добър дрон и успял да заснеме Чентурипе от голяма височина. Андреа разпространил снимките в социалните мрежи и те бързо завладели Интернет пространството. Въпреки че имало толкова много удивени последователи, намерили се и скептици. По думите на Андреа много от тях се отнесли недоверчиво към причудливата форма на неговото родно градче. Имало и такива, които отказвали да повярват, че това е истина. Те смятат, че съм нарисувал снимката на компютъра си, казва Андреа Пери.

Снимка: iStock

Чентурипе става звезда

След като аероснимките на Чентурипе обиколили света, Андреа Пери станал известен в своята родина. Кметът на градчето помолил младия творец да организира изложба и да покаже своите работи. За да подготви специалните снимки, Андреа трябвало да се потруди – всичко зависело от техническите възможности на неговия любим дрон.