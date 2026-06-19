Хелън Мирън и съпругът ѝ Тейлър Хакфорд отново привлякоха вниманието с елегантна съвместна поява. Легендарната британска актриса и американският режисьор се появиха на филмовия фестивал в Таормина, Италия, на 12 юни и доказаха, че са сред най-стилните двойки в киноиндустрията.

80-годишната носителка на „Оскар“ и четири награди „Еми“ заложи на ефирна червена рокля в два нюанса, която съчета с впечатляващи диамантени бижута, златен клъч и обувки на висок ток. Визията ѝ беше допълнена от модерна асиметрична прическа тип боб.

До нея беше 81-годишният Хакфорд, който избра класически бял костюм, комбиниран с черна риза, синя вратовръзка и кафяви обувки.

Последната им голяма публична поява беше по-рано тази година на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, когато Мирън получи престижната награда „Сесил Б. ДеМил“ за цялостен принос към киното.

Тогава актрисата не пропусна да благодари на най-близките си хора и отправи специални думи към съпруга си.

„И накрая, любов и уважение към съпруга ми, Тейлър Хакфорд“, каза тя. „И любов към семейството ми, което седи тук с мен на масата. Благодаря ви много, момчета. Вие означавате всичко за мен. Знаете това. Така че, сега ще пия един коктейл.“

Снимка: Getty Images

Любовната история на Хелън Мирън и Тейлър Хакфорд започва през 80-те години на миналия век, а двамата сключват брак през 1997 г. В интервю за AARP актрисата откровено разказва, че дълго време не е виждала брака като част от бъдещето си.

„Много съзнателно избирах работата си пред връзките си до момента, в който срещнах Тейлър“, каза тя.

„Бях на 38 години, когато срещнах Тейлър, доста късно в живота си.“

По думите ѝ именно срещата с него е променила възгледите ѝ за семейния живот:

„В крайна сметка се оженихме, защото осъзнахме, че ще бъдем заедно завинаги... Винаги съм казвала, че нямам нищо против брака; просто не беше по моя вкус, като ряпа. Отне ми много време, за да придобия вкуса. Просто трябваше да срещна правилната ряпа.“

Снимка: Getty Images

Припомняме, че след като двамата сключват брак, тя става мащеха на двете деца на режисьора от предишните му връзки – Александър Хакфорд и покойния Рио Хакфорд.

Днес, близо три десетилетия след сватбата си, Хелън Мирън и Тейлър Хакфорд продължават да бъдат едно от най-стабилните и вдъхновяващи семейства в Холивуд.