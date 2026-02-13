В света на знаменитостите, връзките често са кратки и бурни. На фона на това, любовната история на Том Ханкс и Рита Уилсън е като добре отлежало вино – ставаща все по-дълбока и ценна с годините. Връзката им не е просто холивудски роман, а партньорство, изградено върху уважение и истинска близост.

Том Ханск често споделя, че ключът към щастливия им брак е прост: „Харесвам жена си. Обичам я.“ Без излишен драматизъм, без грандиозни скандали – тяхната любов е тиха, но устойчива. Rita Wilson от своя страна неведнъж е казвала, че най-важното в една връзка е приятелството. И именно приятелството е в основата на стабилната им връзка.

Любов, от „втори поглед“

Том Ханкс и Рита Уилсън се срещат за първи път на снимачната площадка на ситкома на Bosom Buddies през 1981 г. Първоначално са само приятели, тъй като по това време Ханкс е женен за своята университетска любов Саманта Люис.

Пет години по-късно обаче Рита и Том отново се срещат – събира ги съвместната работа по филма Volunteers (1985), където играят влюбени. По-късно Ханкс споделя, че именно тогава се е случила химията помежду им. „Рита и аз просто се погледнахме и – бум, това беше“, разказва той пред GQ.

Снимка: Getty Images

Сключват брак през 1988 г., който с право може да се определи като един от най-стабилните в Холивуд. „Успехът на връзката ни беше въпрос на правилен момент, зрялост и желание за истинска близост“, казва още Ханкс в интервю пред Опра Уинфри. „В реалния живот връзката ни е съвсем нормална. Не че бракът понякога не е труден. Но и двамата знаем, че каквото и да стане, ще бъдем заедно.“

Снимка: Getty Images

Деца и слава

През 1990 двойката посреща първото си дете – синът Честър „Чет“ Ханкс, който днес също се снима в киното. Пет години по-късно се ражда вторият им син – Труман Теодор Ханкс, който работи зад камерата в киноиндустрията.

Снимка: Getty Images

В този период кариерата на Том Ханкс върви стремително нагоре. През 1992 г. актьорът получава звезда на Холивудската алея на славата. Рита е неотлъчно до него и го подкрепя във всяко начинание. До съпруга си е и когато той, през 1998 г., оставя отпечатъците на ръцете и краката си пред TCL Chinese Theatre в Калифорния.

Снимка: Getty Images

От своя страна Рита дебютира на Бродуей в ролята на Рокси Харт в мюзикъла „Чикаго“, като Ханкс също я подкрепя в този важен момент. Както и в момента, в който актрисата получава своя звезда на Холивудската алея на славата. Той не само я аплодира от първия ред, но и се качва на сцената, за да произнесе реч, в която изтъква успешната ѝ кариера и постижения.

Трудни времена

Двамата преминават и през немалко изпитания. Безпорно най-тежък е моментът, в който Рита е диагностицирана с рак на гърдата. Това се случва през 2015 г. Актрисата пробягва до крайното решение да направи двойна мастектомия. Том е до нея неотлъчно – подкрепящ, отдаден и открит в емоциите си. Изпитанието ги прави още по-близки.

Снимка: Getty Images

А когато по-късно, и двамата преминават през заболяването COVID-19, отново демонстрират своята привързаност и единство. В интервю за The Guardian Рита споделя, че това, че са се разболели едновременно, е направило трудния период малко по-лек. „Грижихме се един за друг, вместо единият да носи цялата тежест да се грижи за болния.“

37 години брачен живот

На 30 април 2025 Том и Рита отпразнуваха годишнина от брака си. По този повод, актьорът сподели трогателна публикация в своя Instagram профил: селфи, към което написа: „37 години женени. Днес! Обичам те, г-жо. Г-н Т. Ханкс.“

Снимка: instagram.com/tomhanks

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER