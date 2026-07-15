След като Испания вече си осигури място на финала, тази вечер всички погледи ще бъдат насочени към втория полуфинал на Световното първенство – Англия срещу Аржентина. Сблъсъкът противопоставя два от най-големите футболни отбора и обещава емоции, драма и зрелище, каквито само световните първенства могат да предложат.
За мнозина подобни мачове не са просто спортно събитие, а истински празник, в който атмосферата се допълва от музика, знамена и, разбира се, традиционни ястия от страните, които подкрепят. Тази вечер на масата ще присъстват аржентинските шницел с доматен сос и кашкавал Milanesa a la Napolitana и английски наденички с картофено пюре и лук Bangers and Mash.
А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.
Аржентински шницел
Въпреки името си, Milanesa a la Napolitana не произхожда от Италия, а е създадено в Буенос Айрес през 40-те години на XX век. Представлява тънък паниран телешки или пилешки шницел, запечен с доматен сос, шунка и разтопена моцарела. Приготвя се лесно, засища цяла компания и е идеално за гледане на футбол.
Необходими продукти (4 порции):
- 4 тънки телешки или пилешки пържоли
- 2 яйца
- 120 г галета
- 50 г настърган пармезан
- брашно за овалване
- 200 мл доматен сос
- 4 тънки резена шунка
- 200 г моцарела (или кашкавал)
- 2 с.л. зехтин
- сол и черен пипер
- риган
- пресен магданоз за сервиране
Начин на приготвяне:
Овкусете месото със сол и черен пипер. Оваляйте всяка пържола първо в брашно, след това в разбити яйца и накрая в смес от галета и пармезан.
Изпържете шницелите до златисто в малко мазнина или ги изпечете във фурна за по-лек вариант.
Подредете ги в тава. Върху всеки сложете по няколко лъжици доматен сос, резен шунка и обилно количество моцарела. Поръсете с риган и запечете за около 10 минути на 220°C, докато сиренето се разтопи и придобие златист цвят.
Поднесете с пържени картофи, картофено пюре или свежа зелена салата.
Свински наденички
Bangers and Mash е истинска британска класика, която често се сервира в пъбове и е идеална за споделяне пред телевизора.
Необходими продукти (4 порции):
- 8 свински наденички (може и с подправки по избор)
- 1 кг картофи
- 50 г масло
- 100 мл прясно мляко
- 2 големи глави лук
- 1 с.л. брашно
- 300 мл телешки или зеленчуков бульон
- 1 ч.л. горчица
- 1 ч.л. сос Уорчестър (по желание)
- сол и черен пипер
- малко олио или зехтин
Начин на приготвяне:
Обелете картофите, нарежете ги на едри парчета и ги сварете в подсолена вода. След като омекнат, ги намачкайте с маслото и топлото мляко до гладко пюре. Подправете със сол и черен пипер.
Запържете или изпечете наденичките в тиган или фурна до златиста коричка.
Нарежете лука на тънки полумесеци и го задушете с малко мазнина около 10 минути, докато омекне и стане сладък. Добавете брашното, разбъркайте и постепенно налейте бульона. Оставете соса да поври, докато се сгъсти. Накрая добавете горчицата и соса Уорчестър.
Разпределете картофеното пюре в чинии, поставете отгоре наденичките и залейте с ароматния луков сос.