След като Испания вече си осигури място на финала, тази вечер всички погледи ще бъдат насочени към втория полуфинал на Световното първенство – Англия срещу Аржентина. Сблъсъкът противопоставя два от най-големите футболни отбора и обещава емоции, драма и зрелище, каквито само световните първенства могат да предложат.

За мнозина подобни мачове не са просто спортно събитие, а истински празник, в който атмосферата се допълва от музика, знамена и, разбира се, традиционни ястия от страните, които подкрепят. Тази вечер на масата ще присъстват аржентинските шницел с доматен сос и кашкавал Milanesa a la Napolitana и английски наденички с картофено пюре и лук Bangers and Mash.

А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Аржентински шницел

Въпреки името си, Milanesa a la Napolitana не произхожда от Италия, а е създадено в Буенос Айрес през 40-те години на XX век. Представлява тънък паниран телешки или пилешки шницел, запечен с доматен сос, шунка и разтопена моцарела. Приготвя се лесно, засища цяла компания и е идеално за гледане на футбол.

Необходими продукти (4 порции):

4 тънки телешки или пилешки пържоли

2 яйца

120 г галета

50 г настърган пармезан

брашно за овалване

200 мл доматен сос

4 тънки резена шунка

200 г моцарела (или кашкавал)

2 с.л. зехтин

сол и черен пипер

риган

пресен магданоз за сервиране

Снимка: instagram/tupasiongourmet

Начин на приготвяне:

Овкусете месото със сол и черен пипер. Оваляйте всяка пържола първо в брашно, след това в разбити яйца и накрая в смес от галета и пармезан.

Изпържете шницелите до златисто в малко мазнина или ги изпечете във фурна за по-лек вариант.

Подредете ги в тава. Върху всеки сложете по няколко лъжици доматен сос, резен шунка и обилно количество моцарела. Поръсете с риган и запечете за около 10 минути на 220°C, докато сиренето се разтопи и придобие златист цвят.

Поднесете с пържени картофи, картофено пюре или свежа зелена салата.

Свински наденички

Bangers and Mash е истинска британска класика, която често се сервира в пъбове и е идеална за споделяне пред телевизора.

Необходими продукти (4 порции):

8 свински наденички (може и с подправки по избор)

1 кг картофи

50 г масло

100 мл прясно мляко

2 големи глави лук

1 с.л. брашно

300 мл телешки или зеленчуков бульон

1 ч.л. горчица

1 ч.л. сос Уорчестър (по желание)

сол и черен пипер

малко олио или зехтин

Снимка: instagram/eatyourenvironment

Начин на приготвяне:

Обелете картофите, нарежете ги на едри парчета и ги сварете в подсолена вода. След като омекнат, ги намачкайте с маслото и топлото мляко до гладко пюре. Подправете със сол и черен пипер.

Запържете или изпечете наденичките в тиган или фурна до златиста коричка.

Нарежете лука на тънки полумесеци и го задушете с малко мазнина около 10 минути, докато омекне и стане сладък. Добавете брашното, разбъркайте и постепенно налейте бульона. Оставете соса да поври, докато се сгъсти. Накрая добавете горчицата и соса Уорчестър.

Разпределете картофеното пюре в чинии, поставете отгоре наденичките и залейте с ароматния луков сос.