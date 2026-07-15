След като Испания вече си осигури място на финала, тази вечер всички погледи ще бъдат насочени към втория полуфинал на Световното първенство – Англия срещу Аржентина. Сблъсъкът противопоставя два от най-големите футболни отбора и обещава емоции, драма и зрелище, каквито само световните първенства могат да предложат.

За мнозина подобни мачове не са просто спортно събитие, а истински празник, в който атмосферата се допълва от музика, знамена и, разбира се, традиционни ястия от страните, които подкрепят. Тази вечер на масата ще присъстват аржентинските шницел с доматен сос и кашкавал Milanesa a la Napolitana и английски наденички с картофено пюре и лук Bangers and Mash.

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А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол

 

Аржентински шницел

Въпреки името си, Milanesa a la Napolitana не произхожда от Италия, а е създадено в Буенос Айрес през 40-те години на XX век. Представлява тънък паниран телешки или пилешки шницел, запечен с доматен сос, шунка и разтопена моцарела. Приготвя се лесно, засища цяла компания и е идеално за гледане на футбол.

Необходими продукти (4 порции):

  • 4 тънки телешки или пилешки пържоли
  • 2 яйца
  • 120 г галета
  • 50 г настърган пармезан
  • брашно за овалване
  • 200 мл доматен сос
  • 4 тънки резена шунка
  • 200 г моцарела (или кашкавал)
  • 2 с.л. зехтин
  • сол и черен пипер
  • риган
  • пресен магданоз за сервиране

Снимка: instagram/tupasiongourmet

Начин на приготвяне:

Овкусете месото със сол и черен пипер. Оваляйте всяка пържола първо в брашно, след това в разбити яйца и накрая в смес от галета и пармезан.

Изпържете шницелите до златисто в малко мазнина или ги изпечете във фурна за по-лек вариант.

Подредете ги в тава. Върху всеки сложете по няколко лъжици доматен сос, резен шунка и обилно количество моцарела. Поръсете с риган и запечете за около 10 минути на 220°C, докато сиренето се разтопи и придобие златист цвят.

Поднесете с пържени картофи, картофено пюре или свежа зелена салата.

Първото

Свински наденички

Bangers and Mash е истинска британска класика, която често се сервира в пъбове и е идеална за споделяне пред телевизора.

Необходими продукти (4 порции):

  • 8 свински наденички (може и с подправки по избор)
  • 1 кг картофи
  • 50 г масло
  • 100 мл прясно мляко
  • 2 големи глави лук
  • 1 с.л. брашно
  • 300 мл телешки или зеленчуков бульон
  • 1 ч.л. горчица
  • 1 ч.л. сос Уорчестър (по желание)
  • сол и черен пипер
  • малко олио или зехтин

Снимка: instagram/eatyourenvironment

Начин на приготвяне:

Обелете картофите, нарежете ги на едри парчета и ги сварете в подсолена вода. След като омекнат, ги намачкайте с маслото и топлото мляко до гладко пюре. Подправете със сол и черен пипер.

Запържете или изпечете наденичките в тиган или фурна до златиста коричка.

Нарежете лука на тънки полумесеци и го задушете с малко мазнина около 10 минути, докато омекне и стане сладък. Добавете брашното, разбъркайте и постепенно налейте бульона. Оставете соса да поври, докато се сгъсти. Накрая добавете горчицата и соса Уорчестър.

Разпределете картофеното пюре в чинии, поставете отгоре наденичките и залейте с ароматния луков сос.

 

Какво ще приготвите за предстоящия мач?

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В очакване на мача Аржентина-Кабо Верде: да приготвим локро и банани на скара с мед и канела