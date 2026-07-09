Футболната треска завладява феновете на Франция и Мароко часове преди първия четвъртфинал на Световното първенство 2026. Освен знамената, фланелките и шумни компании пред телевизорите, за мнозина подготовката за големия мач минава и през кухнята – защото футболът и добрата храна вървят ръка за ръка.

Трапезите ще бъдат също толкова богати и пъстри, колкото и атмосферата по трибуните. А това, което задължително ще присъства тази вечер на масата са традиционните френски солени хапки със сирене Гужери (Gougères) и мароканска пастила с пиле (Рastilla).

А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Гужери

Малките, пухкави солени топчета от тесто с яйца и сирене са традиционни за френската кухня, особено за района на Бургундия. Те са идеални за гледане на футбол, защото се хапват се лесно с ръце и вървят чудесно със студени напитки.

Необходими продукти (за около 25–30 броя):

250 мл вода

80 г масло

1 щипка сол

150 г брашно

4 яйца

120 г настъргано сирене (традиционно се използва Comté cheese или Gruyère cheese)

щипка черен пипер

малко индийско орехче (по желание)

Снимка: instagram/momy__cuisine

Начин на приготвяне:

Загрейте водата, маслото и солта в тенджера, докато маслото се разтопи и сместа заври.

Добавете наведнъж брашното и разбърквайте енергично, докато се получи гладко тесто, което започва да се отделя от стените на съда.

Оставете тестото да се охлади за няколко минути, след което добавяйте яйцата едно по едно, като разбърквате добре след всяко. Сложете настърганото сирене, черния пипер и индийското орехче.

С помощта на лъжица или пош оформете малки топчета върху тава с хартия за печене.

Печете в предварително загрята фурна на 200°C около 20–25 минути, докато станат златисти и пухкави.

Поднесете гужерите с дъска с френски сирена, маслини, грозде, ядки и купичка с горчица. Така масата ще има истински френски дух – елегантна, но удобна за споделяне по време на напрегнатите моменти от мача.

Пастила

Това е хрупкав пай от кори с ароматно пилешко месо, подправки, бадеми и леко сладък финал. Подходяща е за споделяне с компания, защото се нарязва на парчета и се сервира като празнично предястие или основно ястие.

Необходими продукти:

500 г пилешко филе или обезкостени пилешки бутчета

1 пакет фини кори за баница (или кори за баклава)

2 глави лук, нарязани на ситно

3 яйца

100 г бадеми

50 г масло

2 с.л. зехтин

1 връзка магданоз или кориандър

пудра захар за поръсване

канела за поръсване

Подправки:

1 ч.л. джинджифил

1 ч.л. куркума

1 ч.л. канела

½ ч.л. черен пипер

щипка шафран (по желание)

сол на вкус

Снимка: instagram/_dada_cuisine_

Приготвяне:

В дълбок тиган загрейте зехтина и задушете лука до омекване. Добавете пилешкото месо и подправките, налейте малко вода и гответе около 25–30 минути, докато месото стане крехко.

Извадете пилето, накъсайте го на малки парчета, а в останалия сос добавете разбитите яйца и разбърквайте, докато се получи гъста смес. Върнете месото и добавете нарязания магданоз или кориандър.

Запечете бадемите леко на сух тиган, натрошете ги и ги смесете с малко канела.

Намажете тава с масло и подредете няколко кори, като оставяте краищата им да висят навън. Добавете слой пилешка плънка, след това бадеми, покрийте с още кори и намажете с разтопено масло.

Печете на 180°C около 30–40 минути, докато пастилата стане златиста и хрупкава.

Поръсете с пудра захар и направете декоративни линии с канела – така се сервира традиционно в Мароко.

Нарежете пастилата на малки триъгълни парчета и я поднесете с купички с маслини, хумус, салата от моркови с кимион и традиционен марокански ментов чай. Така феновете ще могат да похапват, без да изпускат нито един важен момент от мача.