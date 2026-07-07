Тази вечер погледите на футболните фенове са приковани към осминафиналния сблъсък между Аржентина и Египет на Световното първенство. Очакванията са за двубой, изпълнен много емоции и - контраст между футболните традиции на Южна Америка и непримиримия дух на африканския футбол.

Страстта обаче няма да остане само на терена. Тя ще се пренесе и на масата, където футболната битка ще бъде пресъздадена чрез вкусовете на двете държави. Традиционният аржентинска царевична запеканка Хумита ен Касуела (Humita en Cazuela) ще се изправи срещу египетския хрупкав хляб с ароматна кайма Хавауши (Hawawshi).

А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Хумита ен Касуела

Богатият вкус на сладката царевица и разтопеното сирене превръщат Хумита ен Касуела в типично аржентинско ястие, което събира хората около масата – също като големите футболни мачове.

Необходими продукти (4 порции):

600 г царевични зърна (пресни или замразени)

1 глава лук

1 червена чушка

2 скилидки чесън

40 г масло

200 мл прясно мляко

150 г сирене (моцарела или бяло саламурено)

50 г настърган пармезан

1 ч.л. сладък червен пипер

щипка кимион

сол и черен пипер на вкус

пресен босилек или магданоз за сервиране

Снимка: instagram/tiendasnaturales

Начин на приготвяне:

Запържете в маслото ситно нарязаните лук, чесън и чушка до омекване. Добавете царевицата и задушете за 5–6 минути.

Пасирайте половината от сместа, след което я върнете в тигана, за да се получи кремообразна текстура. Налейте млякото, овкусете със сладкия пипер, кимиона, сол и черен пипер и гответе още 8–10 минути на слаб огън. Добавете нарязаното сирене и разбъркайте, докато започне да се разтапя.

Прехвърлете в огнеупорни купички, поръсете с пармезан и запечете за около 10 минути на 200°C до златиста коричка.

Поднесете горещо с препечен хляб и свежа зелена салата.

Хавауши

Смята се за една от кулинарните емблеми на Египет. Продава се в почти всеки квартал на Кайро и често е предпочитан за споделено хапване с приятели – точно както футболните мачове събират хората пред екрана.

Необходими продукти (4 порции):

4 арабски питки

500 г телешка кайма

1 глава лук, ситно нарязана

1 зелена чушка, нарязана на ситно

2 скилидки чесън, пресовани

1 ч.л. смлян кимион

1 ч.л. смлян кориандър

½ ч.л. пушен червен пипер

щипка лют пипер (по желание)

сол и черен пипер

2 с.л. нарязан магданоз

2 с.л. зехтин

Снимка: instagram/pearler60

Начин на приготвяне:

Смесете каймата с лука, чушката, чесъна, подправките и магданоза. Разбъркайте добре, докато се получи ароматна плънка.

Разрежете арабските питки така, че да оформят джоб, и ги напълнете с тънък слой от каймата. Намажете питките леко със зехтин от двете страни.

Подредете ги в тава и печете в предварително загрята на 200°C фурна около 20–25 минути, като ги обърнете веднъж по средата на печенето. Хлябът трябва да стане хрупкав, а плънката – напълно изпечена.

Нарежете на триъгълници и сервирайте с таханов сос, кисело мляко или свежа салата от домати, краставици и магданоз.