Тази вечер погледите на футболните фенове са приковани към осминафиналния сблъсък между Аржентина и Египет на Световното първенство. Очакванията са за двубой, изпълнен много емоции и - контраст между футболните традиции на Южна Америка и непримиримия дух на африканския футбол.

Страстта обаче няма да остане само на терена. Тя ще се пренесе и на масата, където футболната битка ще бъде пресъздадена чрез вкусовете на двете държави. Традиционният аржентинска царевична запеканка Хумита ен Касуела (Humita en Cazuela) ще се изправи срещу египетския хрупкав хляб с ароматна кайма Хавауши (Hawawshi).

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А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол

Хумита ен Касуела

Богатият вкус на сладката царевица и разтопеното сирене превръщат Хумита ен Касуела в типично аржентинско ястие, което събира хората около масата – също като големите футболни мачове.

Необходими продукти (4 порции):

  • 600 г царевични зърна (пресни или замразени)
  • 1 глава лук
  • 1 червена чушка
  • 2 скилидки чесън
  • 40 г масло
  • 200 мл прясно мляко
  • 150 г сирене (моцарела или бяло саламурено)
  • 50 г настърган пармезан
  • 1 ч.л. сладък червен пипер
  • щипка кимион
  • сол и черен пипер на вкус
  • пресен босилек или магданоз за сервиране

Снимка: instagram/tiendasnaturales

Начин на приготвяне:

Запържете в маслото ситно нарязаните лук, чесън и чушка до омекване. Добавете царевицата и задушете за 5–6 минути.

Пасирайте половината от сместа, след което я върнете в тигана, за да се получи кремообразна текстура. Налейте млякото, овкусете със сладкия пипер, кимиона, сол и черен пипер и гответе още 8–10 минути на слаб огън. Добавете нарязаното сирене и разбъркайте, докато започне да се разтапя.

Прехвърлете в огнеупорни купички, поръсете с пармезан и запечете за около 10 минути на 200°C до златиста коричка.

Поднесете горещо с препечен хляб и свежа зелена салата.

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Хавауши

Смята се за една от кулинарните емблеми на Египет. Продава се в почти всеки квартал на Кайро и често е предпочитан за споделено хапване с приятели – точно както футболните мачове събират хората пред екрана.

Необходими продукти (4 порции):

  • 4 арабски питки
  • 500 г телешка кайма
  • 1 глава лук, ситно нарязана
  • 1 зелена чушка, нарязана на ситно
  • 2 скилидки чесън, пресовани
  • 1 ч.л. смлян кимион
  • 1 ч.л. смлян кориандър
  • ½ ч.л. пушен червен пипер
  • щипка лют пипер (по желание)
  • сол и черен пипер
  • 2 с.л. нарязан магданоз
  • 2 с.л. зехтин

Снимка: instagram/pearler60

Начин на приготвяне:

Смесете каймата с лука, чушката, чесъна, подправките и магданоза. Разбъркайте добре, докато се получи ароматна плънка.

Разрежете арабските питки така, че да оформят джоб, и ги напълнете с тънък слой от каймата. Намажете питките леко със зехтин от двете страни.

Подредете ги в тава и печете в предварително загрята на 200°C фурна около 20–25 минути, като ги обърнете веднъж по средата на печенето. Хлябът трябва да стане хрупкав, а плънката – напълно изпечена.

Нарежете на триъгълници и сервирайте с таханов сос, кисело мляко или свежа салата от домати, краставици и магданоз.

 

Какво ще приготвите за предстоящия мач?

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