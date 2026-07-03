Тази нощ, 01:00 часа българско време, футболните фенове ще насочат поглед към двубоя между Аржентина и Кабо Верде от 1/16-финалите на Световното първенство 2026. Очакванията са световните шампиони да оправдаят ролята си на фаворит, но и отборът на Кабо Верде показа ясно, че не бива да бъде подценяван.

И докато футболистите се подготвят за важния сблъсък, привържениците също имат своя ритуал преди началото на мача. Изстудяват напитки и приготвят вкусни ястия – включително и от кухнята на двата съперника. Този път „залогът“ е между традиционната аржентинска яхния локро (Locro) и един любопитен десерт от Кабо Верде - банани на скара с мед и канела.

А по bTV стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Локро

Богатата яхния произхожда от Андския регион и е особено популярна по време на националните празници. Приготвя се с царевица, боб, тиква и различни видове месо, което я прави изключително засищаща и ароматна.

Необходими продукти (за 6 порции):

300 г едра бяла царевица (накисната за една нощ)

200 г бял боб (накиснат за една нощ)

500 г телешко месо, нарязано на кубчета

250 г пушен бекон

2 пикантни наденици (или чоризо)

400 г тиква

2 глави лук

3 скилидки чесън

1 ч.л. сладък червен пипер

1 ч.л. кимион

сол и черен пипер на вкус

2 с.л. олио

около 2 литра вода или телешки бульон

За пикантната заливка (по желание):

3 с.л. олио

1 ч.л. лют червен пипер

2 стръка пресен лук, нарязан на ситно

Снимка: instagram/laesquinadelvirrey

Начин на приготвяне:

Сварете предварително накиснатите царевица и боб до полуготовност. В голяма тенджера запържете бекона, след което добавете нарязания лук и чесъна.

Прибавете телешкото месо и наденицата, нарязана на шайби, и запържете за няколко минути. Добавете царевицата, боба и тиквата, нарязана на кубчета. Залейте с бульона или водата и овкусете със сладък червен пипер, кимион, сол и черен пипер.

Варете на слаб огън около 2 часа, като разбърквате периодично. Тиквата ще се разпадне и естествено ще сгъсти яхнията.

За пикантната заливка загрейте олиото, добавете лютия пипер и пресния лук за около минута.

Сервирайте локрото горещо, като всяка порция се полива с малко от ароматната пикантна заливка. Идеално се комбинира с хрупкав хляб и чаша червено вино.

Банани на скара с мед и канела

Бананите са сред най-разпространените плодове в Кабо Верде и често присъстват както в основните ястия, така и в десертите. Тази рецепта е лесна за приготвяне, но носи типичния тропически вкус на островната държава.

Необходими продукти:

4 добре узрели банана

2 с.л. мед

1 ч.л. канела

20 г масло

сокът от половин лайм или лимон

по желание – натрошени орехи или кокосови стърготини

Снимка: instagram/hungryinthailandblog

Начин на приготвяне:

Обелете бананите и ги разрежете по дължина. Намажете ги с разтопеното масло и ги поставете върху загрят грил тиган или скара. Печете по 2–3 минути от всяка страна, докато получат златисти ивици.

Смесете меда с канелата и лимоновия сок. Полейте топлите банани със сладката смес и по желание поръсете с кокосови стърготини или натрошени орехи.

Десертът се сервира топъл и е чудесен завършек на вечеря или лека почерпка по време на футболен мач. Прост, ароматен и с екзотичен вкус, той е сред любимите домашни рецепти на много семейства в Кабо Верде.