Въпреки че за мнозина изглежда практически логчно да изключват електрическите уреди, когато не се използват, при някои устройства подобен навик може да има нежелани последици и да повлияе на тяхната работа и издръжливост. Ето кои са уредите от дома или офиса, които не бива да изключвате от контакта.

Първо и може би с най-голям приоритет е принтерът. Когато е правилно изключен с бутона за захранване, принтерът прекратява работния си процес и се подготвя за заспиване. Ако обаче бъде изключен директно, процесът се прекъсва внезапно, което може да доведе до ненужна консумация на мастило и рестартиране на системата, сякаш не е била използвана дълго време.

Подобна е ситуацията и с интернет рутерите. В съвременните домакинства те често свързват множество устройства и услуги, включително интелигентни системи и телефонни линии. Прекъсването на захранването може да причини проблеми при възстановяването на мрежата, особено ако към тях са свързани допълнителни устройства.

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Третата група устройства са съвременните OLED телевизори, които използват усъвършенствани процеси за обновяване на пикселите, за да запазят качеството на изображението. Внезапно прекъсване на захранването може да прекъсне тези процеси, което може да повлияе на дисплея и неговата производителност в дългосрочен план.

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Напомняме винаги да изключвате всякакви видове електроуреди по препоръчания за тях начин в ръководството за ползване - с помощта на бутон, а не директно от контакта, за да се избегнат евентуални повреди и да се удължи експлоатационният им живот.