Тази вечер погледите на целия свят ще бъдат приковани към полуфинала на Световното първенство между Испания и Франция – сблъсък, който обещава зрелище, напрежение и битка за място на големия финал. Два от най-силните европейски отбори излизат един срещу друг – за футболна среща на най-високо ниво.

Вълнението обаче не остава само на терена. Хиляди фенове се подготвят за футболната вечер - като на преден план излизат и традиционните вкусове на двете държави. На масата ще се срещнат испанското чоризо, задушено в червено вино (Chorizo al vino) и писаладиер (Pissaladière) – френски тарт с карамелизиран лук, аншоа и маслини.

Така футболът отново доказва, че е много повече от игра - той събира хората, създава емоции и празнично настроение както на стадиона, така и около трапезата.

А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Чоризо, задушено в червено вино

Oтличен избор за футболна вечер – ароматно, вкусно и лесно за приготвяне. Комбинира се чудесно с бира или чаша червено вино и е идеално е за хапване пред телевизора, докато следите всяка атака в големия полуфинал.

Необходими продукти (за 4 порции)

400 г испанско чоризо

200 мл сухо червено вино

2 скилидки чесън

1 с.л. зехтин

1 дафинов лист

щипка прясно смлян черен пипер

пресен магданоз

препечен хляб за сервиране

Снимка: instagram/lapastorapaprika

Начин на приготвяне

Нарежете чоризото на дебели шайби.

Загрейте зехтина и запържете леко чесъна за около минута. Добавете чоризото и го запечете за 3-4 минути, докато пусне ароматната си мазнина. Налейте червеното вино, добавете дафиновия лист и оставете да къкри 12-15 минути, докато течността се редуцира наполовина и се получи плътен сос.

Поръсете с пресен магданоз и сервирайте с препечен селски хляб, който да попие ароматния сос.

Писаладиер

Една по-нестандартна, но много подходяща идея за футболна вечер е този традиционен специалитет от Южна Франция, от района на Ница. Прилича на пица, но вместо доматен сос се приготвя с карамелизиран лук, аншоа и маслини.

Необходими продукти (за 6-8 порции)

За тестото:

500 г брашно

7 г суха мая

300 мл хладка вода

2 с.л. зехтин

1 ч.л. сол

За плънката:

1 кг кромид лук

3 с.л. зехтин

10-12 филета аншоа

15-20 черни маслини (по възможност сорт „Нисоаз")

1 ч.л. прясна мащерка

черен пипер

Снимка: instagram/stephencooksfrench

Начин на приготвяне

Смесете брашното, маята, солта, водата и зехтина и омесете меко тесто. Покрийте го и оставете да втаса около час.

Нарежете лука на тънки полумесеци. Задушете го в зехтина на слаб огън за около 35-40 минути, докато стане мек, сладък и златист, без да покафенява.

Разточете тестото в правоъгълна форма и го поставете в тава. Разпределете равномерно карамелизирания лук. Отгоре подредете филетата аншоа в решетка, а между тях сложете маслините. Поръсете с мащерка и малко черен пипер.

Печете в предварително загрята на 220°C фурна около 20-25 минути, докато тестото стане златисто и хрупкаво.

Оставете писаладиера леко да се охлади и го нарежете на малки квадрати. Така се превръща в перфектното мезе за футболна вечер – лесно за хапване с ръце и чудесно в комбинация с чаша студена бира или сухо бяло вино.