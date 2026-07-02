През 2024 г. любителите на бирата се стекоха в пъбовете по целия свят, за да си поръчат бира Гинес. Но имаше едно предизвикателство - първата глътка трябваше да бъде отпита така, че буквата „G“, изписана върху чашата да бъде разделена възможно най-прецизно от линията между тъмната течност и бялата пяна.

Предизвикателството стана изключително популярно в социалните мрежи като „Splitting the G“ (или разделянето на буквата "G"). И най-вече в ирландските кръчми.

„Splitting the G“ следваше няколко основни правила:

Първа глътка - непосредствено след сервирането на бирата.

- непосредствено след сервирането на бирата. Прецизност - нивото на тъмната бира трябва да спре точно по средата на буквата "G" от логото на Гинес.

- нивото на тъмната бира трябва да спре точно по средата на буквата "G" от логото на Гинес. Правилен обем - обикновено това означава изпиване на около една четвърт от една пинта (около 150-170 мл) на един дъх. А постигането на „перфектния разрез" изисква стабилна ръка и добре налята бира с плътна, кремообразна пяна.

Снимка: instagram/kevintquinart

Днес обаче, две години по-късно, е ред на нова бирена тенденция – измислена, разбира се, отново от ексцентричните британци. Тя носи названието „Setting the Table“ (или „слагам масата“). Принципът е подобен, но вместо Гинес този път участниците пият емблематичната италианска бира Морети.

Какво е „Setting the Table“

Логото на пивоварната, основана през 1859 г., изобразява мустакат мъж с халба бира. В дясната си ръка той държи току-що налята бира, а с лявата се подпира на барплот. Именно тук се крие идеята на „Setting the Table“ – целта е след първата глътка нивото на бирата в чашата да съвпадне така, че мъжът от логото, известен като Бафо (от италианската дума за „мустак“), да изглежда сякаш удобно се подпира на бирен плот.

Произходът на „Setting the Table“ не е известен. Според производителите, продължилата месеци наред тенденция не е маркетингов трик - говорител дори поясни, че компанията не е имала никакво участие и че всичко е „измислено от някого в TikTok“.

Бирена тенденция, която носи повече приходи

За производителите на бира Морети, тази тенденция вероятно означава най-вече едно: повече приходи.

Когато „Splitting the G“ достигна своя пик към края на 2024 г., търсенето става толкова голямо, че производителят на Гинес е принуден по-внимателно да координира доставките на своя стаут: тъмната бира с горна ферментация (метод, при който бирата се получава чрез използване на специални дрожди, издигащи се на повърхността на течността), пише германският ежедневник Bild.

Бирата е най-добрият "лек" срещу жегата в горещите летни месец - видеото потвърждава това:

