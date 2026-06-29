Шокиращ случай предизвика обществено възмущение в Берлин, след като родители най-безцеремонно дават бира на 8- месечното си бебе и тригодишно дете по време на излет край езерото Каулсдорф. По случая вече се води разследване, а свидетелите са ужасени.

Според информация на германската полиция, това се е случило в събота при температури, достигащи почти 40 градуса. Няколко свидетели забелязали как двете малки деца отпиват директно от бутилки с бира и незабавно подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицаи и екипи на спешна помощ. Медиците прегледали децата, след което те били транспортирани в болница поради мерки за сигурност. По-късно лекарите установили, че малчуганите не са получили трайни здравословни увреждания и са в добро медицинско състояние.

Вижте какво задължително трябва да спазвате за максимална безопасност на децата в опасните жеги:

Деца пият бира, разследването продължава

По първоначални данни разследването обхваща петима възрастни, сред които и родителите на децата, на възраст между 18 и 25 години. Те са заподозрени в нарушение на задълженията си за грижа и възпитание на непълнолетни. Представители на службата за закрила на детето също са посетили мястото и са провели разговори със семействата.

Според публикации в германски медии, един от бащите признал пред полицията, че е дал бира на детето, преди да вдигне наздравица с останалите възрастни. Тази информация се проверява в рамките на разследването. Властите продължават да изясняват всички обстоятелства около случая, като не се изключват и допълнителни мерки за защита на децата.

Какво количество алкохол е безопасно да консумираме?

Кардиолози посочват количеството алкохол, което е безопасно за здравето на човека. Американската сърдечна асоциация препоръчва умерена консумация на алкохол за възрастни, като определя за умерено пиене на алкохол средно по 1-2 напитки на ден за мъжете и 1 напитка дневно за жените. Една алкохолна напитка се равнява на около 355 мл бира, 118 мл вино или 44 мл спиртни напитки. Прекалената консумация на алкохол увеличава риска от алкохолна зависимост (алкохолизъм), сърдечносъдови заболявания, затлъстяване, инсулт, някои видове рак, самоубийство и инциденти. Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Journal of the American Heart Association".

Знаете ли, че освен да пиете бира, можете да я използвате в градината си? Вижте как - в линка по-долу.