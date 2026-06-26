Летните горещини правят пътуването с автомобил истинско предизвикателство, особено когато на задната седалка има дете. Само за няколко минути, оставена на слънце, колата може да се нагрее до опасни температури, превръщайки се в истинска „оранжерия“. Затова подготовката преди тръгване е не просто въпрос на комфорт, а и на безопасност - независимо дали става въпрос за кратко пътуване из града или по-дълго такова извън него.

Пластмасовите и металните части в автомобила се нагряват изключително бързо. Катарамите на предпазните колани могат да причинят изгаряния, а кожените седалки стават почти невъзможни за сядане. Докато възрастните могат да понесат известен дискомфорт, за децата рискът е значително по-голям.

Експертът по автомобилна безопасност Кат Гемел, която има 16 години опит в областта, споделя пет основни правила, с които всяко лятно пътуване може да бъде по-спокойно и безопасно.

Защо жегата в колата е толкова опасна?

Температурата в паркиран автомобил може да достигне близо 50°C, дори когато навън са едва 22°C. Частично отворените прозорци почти не влияят върху нагряването на купето. Малките деца и бебетата са особено уязвими, защото организмът им все още не регулира телесната температура толкова ефективно. Те се загряват между три и пет пъти по-бързо от възрастните и губят течности значително по-лесно.

Специалистите предупреждават и за т.нар. „синдром на забравеното дете“ – ситуация, при която заради умора, стрес или промяна в ежедневната рутина родителят неволно забравя, че детето е останало на задната седалка.

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Как да предпазите децата си?

1. Използвайте сенници с UV защита

Слънцезащитните сенници са едно от най-лесните и ефективни решения през лятото. Добре е да покриват както задните странични прозорци, така и задното стъкло.

Според Гемел най-добра защита осигуряват моделите с UPF (ултравиолетов защитен фактор), които ограничават проникването на UVA и UVB лъчите. Те са особено полезни при дълги пътувания и когато детето се вози в столче, обърнато обратно на движението.

2. Покривайте детското столче, когато не се използва

Ако автомобилът остава паркиран на слънце, поставете върху столчето светъл памучен плат или марля. Така пластмасовите и металните елементи няма да се нагреят толкова силно, а тапицерията ще бъде защитена от избледняване.

Преди да сложите детето в столчето, винаги проверявайте дали катарамите и коланите не са прекалено горещи.

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3. Охладете автомобила предварително

Една проста, но много полезна стъпка е да включите климатика няколко минути преди детето да се качи в колата.

Също така го облечете в леки, свободни дрехи от естествени материи, които позволяват на кожата да диша. Така пътуването ще бъде много по-комфортно, особено в най-горещите часове на деня.

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4. Никога не оставяйте детето само в автомобила

Това правило няма изключения. Дори ако смятате, че ще излезете от автомобила само за минута или две, детето никога не бива да остава само вътре. Температурата в вътре може да се повиши опасно за съвсем кратко време, а рискът от прегряване, обезводняване и топлинен удар е изключително висок.

Отворените прозорци не осигуряват достатъчна защита. Не съществува безопасно време, през което дете може да бъде оставено само в автомобил в горещ ден.

5. Осигурявайте вода и редовни почивки

При по-дълги пътувания правете по-чести спирки, за предпочитане на сенчести места или в климатизирани помещения. Предлагайте на детето вода редовно, дори ако не казва, че е жадно.

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Ако забележите, че детето е необичайно сънливо, раздразнително, лицето му е силно зачервено, поти се обилно или се оплаква от главоболие и световъртеж, незабавно го преместете на хладно място и му дайте течности.