Италианската Ривиера, живописните крайбрежни градчета, ароматът на узрели цитруси и неподражаемият чар на Средиземноморието вдъхновяват една от най-актуалните тенденции в света на маникюра това лято – ноктите в стил „лимончело“. Свежи, елегантни и изпълнени с настроение, те пренасят усещането за безгрижие директно върху върховете на пръстите.

Представете си тесните улички на Позитано, обсипани с цветя, тераси с гледка към морето, чаша охладено лимончело в късния следобед и светлината на залязващото слънце. Именно тази атмосфера стои зад тенденцията, която превръща летния маникюр в мащабен тренд., лъскави аксесоари, сандали с фини каишки и златист загар.

Ноктите в стил лимончело се отличават с богата палитра от нюанси – от нежно пастелно жълто до наситено розово, зелено и оранжево. Именно тази гама създава усещане за свежест, превръщайки маникюра в малък, но впечатляващ акцент към всяка визия.

Снимка: Pinterest

Една от най-големите причини за популярността на този стил е неговата универсалност. Любителите на минималистичната естетика могат да изберат дискретен маникюр с млечна или телесна основа, допълнен с деликатни лимоновожълти върхове, френски маникюр в свеж прочит или фини златисти акценти.

Снимка: Pinterest

За тези, които предпочитат по-артистични решения, възможностите са почти безкрайни – ръчно рисувани лимони, цитрусови резени, маслинови клонки, бели цветове, както и характерните сини мотиви, напомнящи за традиционната средиземноморска керамика.

Снимка: Pinterest

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Неслучайно именно този дизайн се превърна в един от фаворитите на модни инфлуенсъри, бюти експерти и знаменитости през летния сезон. В социалните мрежи той се появява като неизменна част от визиите за почивка – край басейна, на яхта или на фона на живописни крайбрежни улици. Неговата свежа цветова палитра го превръщат в естествен избор за всички, които искат да добавят доза лятно настроение към стила си.

Дизайните в стила на лимончело са идеални както за морска ваканция, така и за градските летни дни. Те придават свеж акцент към ежедневното облекло, допълват вечерните визии и създават усещането, че носите със себе си частица от безгрижния дух на Италия, независимо къде се намирате.