Зехтинът отдавна е признат като ключова част от здравословното хранене. Важно е обаче да сме наясно, че ползите му зависят не само от качеството, но и от количеството и начина на употреба - както предупреждават диетолози.

Въпреки че е богат на полезни мазнини, зехтинът е и много калоричен. А разликите между продуктите на пазара могат да бъдат огромни. Препоръчително е да се избира екстра върджин зехтин, тъй като рафинираните масла губят по-голямата част от полезните си съставки по време на обработката.

Ползите

За разлика от повечето други растителни масла, зехтинът съдържа високи нива на мононенаситени мастни киселини - особено олеинова киселина, която съставлява около 71% от съдържанието му. Проучванията показват, че тя намалява оксидативния стрес, което може да има благоприятен ефект и върху гени, свързани с ракови заболявания.

Зехтинът е и богат източник на антиоксиданти, включително полифеноли, витамин Е и органичното съединение сквален, които имат противовъзпалителни свойства. Един от ключовите антиоксиданти е олеоканталът, който има ефект, подобен на ибупрофена.

Ползите за сърдечно-съдовото здраве отдавна са доказани – има благоприятен ефект върху нивата на холестерола.

Установено е и, че хората, които редовно консумират зехтин, имат по-нисък риск от развитие на деменция и болестта на Алцхаймер.

Снимка: iStock

Колко важно е качеството

Качеството на зехтина играе ключова роля за неговите здравословни ползи. Той се произвежда чрез пресоване на плодовете на маслиновото дърво, но начинът на обработка драстично влияе върху хранителната му стойност.

Екстра върджин зехтинът се извлича само чрез механични процеси и при ниски температури, което запазва по-голямата част от защитните съединения и полифеноли.

се извлича само чрез механични процеси и при ниски температури, което запазва по-голямата част от защитните съединения и полифеноли. Рафинираните масла, от друга страна, преминават през интензивна топлинна или химична обработка, при която губят голяма част от тези полезни вещества. И колкото по-обработен е, толкова по-малък е неговият здравословен потенциал.

Колко калории има една супена лъжица зехтин

Тъй като той е сравнително калоричен – една супена лъжица съдържа около 120 калории, важно е да се консумира умерено. Експертите препоръчват да се използва като заместител на други мазнини, а не като допълнение към тях. Това означава да замените маслото, маргарина или животинските мазнини със зехтин, като по този начин подобрите общия мастен профил на хранителния си режим.

Снимка: iStock

Колко зехтин трябва да консумираме дневно

В повечето случаи една до четири супени лъжици зехтин дневно са достатъчни, за да се извлекат здравословните ползи, като същевременно се контролира приемът на калории.

Ако се консумира в допълнение към вече висок прием на мазнини, в дългосрочен план може да допринесе за покачване на теглото, което се потвърждава от множество изследвания.

Как да разпознаем истинския зехтин как да разчитаме правилно етикета - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER