Какво би станало, ако чудовището в дома ви носи лицето на човека, на когото вярвате най-много? Отговорът на този смразяващ въпрос е в основата на новия свръхестествен психологически хорър "Другата мама". На 9 октомври дори мама не може да ви спаси!

Режисиран от Роб Савидж и с участието на носителката на „Оскар“ Джесика Частейн в двойна роля, филмът превръща познатата фигура на въображаемия приятел от детството в източник на първичен страх, изследвайки страховитата възможност човекът, когото обичаш безусловно, да не е този, за когото се представя.

"Другата мама" ни среща с малката Бела, чийто свят се преобръща с главата надолу, когато в живота ѝ се появява загадъчна жена, която изглежда досущ като нейната майка. Първоначалното любопитство към странното присъствие постепенно отстъпва място на тревога, докато семейството ѝ започва да усеща, че зад привидно познатия образ се крие нещо ужасяващо. С нарастването на напрежението границите между реалност и кошмар се размиват, а най-голямото предизвикателство се оказва да разбереш на кого можеш да вярваш.

Първият трейлър на "Другата мама" запазва най-голямата загадка на филма, докато умело изгражда атмосфера на осезаемо напрежение и нарастващо усещане за надвиснала опасност. Със зловеща визия, акцент върху семейните отношения и обещание за хорър, който разчита не само на страха от неизвестното, но и на съмнението в самата реалност, "Другата мама" се очертава като едно от най-интригуващите жанрови предложения на есента. Ще се осмелите ли да прегърнете мама?

Режисьор на "Другата мама" е Роб Савидж (Торбалан) по сценарий на Нейтън Елстън. Продуцент е Джеймс Уан (Заклинанието, Коварен капан, Аквамен), а в главните роли са Джесика Частейн, Джей Дюплас, Арабела Оливия Кларк, Карън Алън, Ариан Моайед, Шон Кауфман и др.

"Другата мама" влиза в сърцата ни от 9 октомври само в кината.