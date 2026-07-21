Съвременната козметика предлага все по-ефективни решения за поддържане на млада и здрава кожа без инвазивни процедури. Сред най-обсъжданите активни съставки през последните години са пептидите – малки молекули, които подпомагат естествените процеси на възстановяване на кожата и могат да подобрят видимо нейната стегнатост, гладкост и еластичност.

Въпреки че често се твърди, че пептидите осигуряват „ботокс ефект“, важно е да се уточни, че те не заместват ботулиновия токсин. Вместо това действат по различен механизъм и могат постепенно да намалят видимостта на фините линии и бръчките при редовна употреба.

Какво представляват пептидите?

Пептидите са къси вериги от аминокиселини – градивните елементи на белтъците като колаген, еластин и кератин. Именно тези протеини придават на кожата нейната здравина, плътност и еластичност. С напредването на възрастта производството на колаген намалява, което води до отпускане на кожата и поява на бръчки. Пептидите действат като своеобразни „сигнални молекули“, които насърчават кожата да активира процесите си на възстановяване.

Защо пептидите се сравняват с ботокса?

Някои козметични формули съдържат така наречените невропептиди. Те могат леко да намалят мускулното напрежение в повърхностните лицеви мускули, което спомага за омекотяване на мимическите бръчки. Този ефект е значително по-лек и по-постепенен в сравнение с ботокс инжекциите. Докато ботоксът временно блокира нервните импулси към мускулите, пептидите подпомагат кожата отвън и не променят естествените лицеви движения.

Основните ползи от пептидите

Стимулират синтеза на колаген

Една от най-ценните характеристики на пептидите е способността им да подпомагат естественото производство на колаген. Това може да направи кожата по-плътна, по-стегната и по-устойчива на появата на нови бръчки.

Намаляват фините линии

При постоянна употреба пептидите могат да подобрят текстурата на кожата и постепенно да намалят видимостта на фините линии, особено около очите и челото.

Подобряват еластичността

Когато нивата на колаген и еластин се повишават, кожата възвръща част от своята еластичност и изглежда по-свежа.

Подсилват кожната бариера

Някои пептиди подпомагат възстановяването на защитната бариера на кожата, което намалява загубата на влага и подобрява хидратацията.

Подходящи са за чувствителна кожа

За разлика от някои силно ексфолиращи активни съставки, повечето пептиди се понасят добре дори от чувствителна кожа и могат да се използват ежедневно.

Видове пептиди

Сигнални пептиди

Те стимулират производството на колаген и еластин и са сред най-често използваните в продуктите против стареене.

Невропептиди

Известни още като „ботокс-подобни пептиди“, те са насочени към омекотяване на мимическите бръчки чрез ограничаване на прекомерното мускулно съкращение.

Медни пептиди

Освен че подпомагат синтеза на колаген, те участват във възстановяването на кожата и притежават антиоксидантни свойства.

Пептиди за възстановяване

Подпомагат заздравяването на кожната бариера и подобряват устойчивостта на кожата към външни фактори.

С какви съставки се комбинират най-добре?

Пептидите могат успешно да се използват заедно с:

хиалуронова киселина;

ниацинамид;

керамиди;

сквалан;

антиоксиданти като витамин Е;

ниски концентрации на ретинол при добра поносимост

Комбинацията с качествен хидратиращ крем и ежедневна слънцезащита може значително да подобри резултатите.