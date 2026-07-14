Нощта е най-доброто време за грижа за старееща кожа. Не предполагахте, нали? Но наистина е така! 

Благодарение на ефектите на естествения циркаден ритъм на тялото (вътрешния биологичен часовник), кожата е по-пропусклива след залез слънце. Това твърди изследване от 2019 г. Това означава, че хидратиращите кремове и локалните стероиди могат да бъдат поети от кожата и в по-големи дози. 

През нощта кожата губи повече влага. Този феномен е наречен трансепидермална загуба на вода. А това прави приоритизирането на грижата за кожата през вечерните часове още по-важно. Според д-р Мона Фоад, сертифициран дерматолог и основател на MONA Dermatology, кожата е най-активна, когато спим. Тогава се обновяват и възстановяват клетките. По тази причина се заражда и фразата - "сън за красота". 

Снимка: iStock

КАКВО СЕ СЛУЧВА С КОЖАТА ПРЕЗ НОЩТА?

Сънят е време за почивка на голяма част от тялото. Но дори докато си подремвате, кожата ви всъщност е активна. През деня кожата работи извънредно, за да се защити от ултравиолетовата радиация на слънцето, замърсяването и стреса от околната среда - всичко, което допринася за увреждане на ДНК-то, което води до признаци на стареене.

Експертите казват, че през нощта циркадният ритъм превключва кожата от режим на защита в режим на възстановяване. Това й позволява да се съсредоточи върху обновяването на клетките и възстановяването на ДНК. Естествено, новите кожни клетки заместват старите. Това води до кожа с по-гладка текстура и по-равномерен тен.

Производството на колаген - протеинът, който е от решаващо значение за поддържането на еластичността на кожата, също се увеличава през нощта. Това предотвратява появата на фини линии, бръчки и отпускане. Притокът на кръв към кожата също се засилва през нощта. Всичко това помага за възстановяване на уврежданията през деня и възстановяване на здравословния блясък. 

ИДЕАЛНА НОЩНА РУТИНА В 4 СТЪПКИ

Дерматолозите препоръчват лесен режим, който почиства, третира и хидратира кожата, като същевременно се справя с всички специфични проблеми, които може да имате. Резултатът от този метод? Събуждане със по-здрава и гладка кожа. Ето как точно да го направите правилно.

1. Почистване

Важно е да започнете отначало, казва д-р Морайо Адиса, медицински директор на Dermatology Physicians Chicago. „Първо премахнете грима си и почистете старателно кожата с почистващ прoдукт, подходящ за вашия тип кожа и сезона“, добавя тя. Макар и удобни в спешни случаи, кърпичките за грим често не могат да премахнат замърсяванията, а те могат да запушат порите и малките вдлъбнатини по лицето. Неправилното почистване на кожата може да доведе до проблеми като акне и груба текстура.

Двойното почистване е идеално като стъпка за вечерната рутина. Започнете с почистващ препарат на маслена основа, последван от нежно измиване на лицето с продукт с балансирано pH. Този метод отмива замърсяванията, които могат да проникнат в кожата и да причинят дълготрайни увреждания най-вече заради свободните радикали. Безупречно чистото лице позволява на активните съставки от следващите стъпки да проникнат по-ефективно.

Ако кожата ви е склонна към акне или е мазна, нежен тоник след почистване може да помогне за премахване на замърсявания и да подготви кожата за серуми и процедури. Тониците могат също да помогнат за възстановяване на естественото pH на кожата, да балансират производството на мазнини и да доставят успокояващи или хидратиращи съставки – като ниацинамидалое или глицерин. 

2. Ексфолиране

Ексфолирането на лицето помага за ускоряване на естествения процес на обновяване на кожата. Така се премахват мъртвите повърхностни клетки, за да се разкрие по-свежа и гладка кожа отдолу. За тези, които се борят с неравномерна текстура или запушени пори, нежните химически ексфолиращи киселини - като алфа-хидрокси киселини (като гликолова или млечна киселина) или бета-хидрокси киселини (салицилова киселина), със сигурност ще забележат разлика.

И тъй като кожата ви вече е в режим на възстановяване през нощта, това е идеалното време да ѝ дадете още малко грижа. Ексфолиацията също така помага на други продукти да се абсорбират по-ефективно, казва д-р Фоад. 

Снимка: iStock

За повечето типове кожа, 5 до 10%гликолова или млечна киселина или 1 до 2% салицилова киселина е безопасна отправна точка. Хората с чувствителна кожа може да започнат с ексфолиране само веднъж седмично и постепенно да увеличават честотата до 2 или 3 пъти в зависимост от поносимостта на кожата.

ВАЖНО!!! Дерматолозите предупреждават да не се използват ексфолианти в същата вечер като ретинол серум или други силни активни съставки, за да се предотврати раздразнение.

3. Лечения и серуми

Следващата стъпка са продуктите с активни съставки, предназначени да се справят с вашите индивидуални козметични проблеми – независимо дали става въпрос за бръчки, тъмни петна, или други несъвършенства на кожата. 

Има почти безброй опции, от които да избирате за тази стъпка. Но някои от най-често срещаните и най-сложни включват:

  • Ретинол: Тази съставка е производно на витамин А и се използва предимно в грижата за кожата заради ефектите си против стареене, пише Women's Health. Ретинолът спомага за повишаване на производството на колаген и подобрява обновяването на кожните клетки.  Може да регулира производството на себум - естествено, мазна, восъчна субстанция, която може да запуши порите и да причини акне, когато се произвежда в излишък.
  • НиацинамидТази суперзвезда в грижата за кожата е форма на ниацин – известен още като витамин B3. Това е комбинация от витамин B3 и никотинова киселина. Съставката успокоява зачервяването, подобрява бариерната функция и помага за минимизиране на появата на пори. Лесна е за включване в почти всяка рутинна грижа за кожата за различни типове кожа. 
  • Хиалуронова киселинаТози звезден овлажнител абсорбира и задържа влагата, изглажда и хидратира кожата. Само един грам хиалуронова киселина може да задържи до шест литра вода. Това може да помогне за подобряване на вида на повърхностните бръчки, причинени от сухота, и да допринесе за по-млад и сияен тен.
  • Витамин CСчита се за най-мощния и ефективен антиоксидант в света на грижата за кожата. Той може да ускори обновяването на кожните клетки, да предпази кожата от оксидативен стрес и увреждане от свободните радикали и да изсветли тена. А когато е добре формулиран, витамин C е биологичен многофункционален агент, който може да бъде важна съставка, както за тена, така и за текстурата на кожата, особено когато се използва ежедневно.
Ретинол, ретинал и третиноин - ползи, рискове, кой за кого са подходящи

Снимка: iStock

Ако използвате крем за около очи, това е и най-подходящото време да го нанесете. Тези продукти обикновено действат най-добре след серуми, но преди овлажнител, казват експертите. Търсете на етикета съставки като пептиди или кофеин, за да намалите подпухналостта и фините линии. А локалните третирания за пъпки и тъмни петна могат да се прилагат директно върху проблемните зони. За по-сигурно, избягвайте да ги използвате в същата вечер като ретинола, за да намалите дразненето.

4. Хидратиране

Нощната хидратация е от решаващо значение, защото помага за възстановяването на кожата, докато спите, и създава защитна бариера, която помага за предотвратяване на загубата на влага през нощта. Нощните хидратиращи кремове са по-богати, по-тежки и по-гъсти от дневните формули. Но за да сте сигурни, че използвате такъв, който работи, търсете съставки като хиалуронова киселина, керамиди и сквалан, за да заключите влагата и да подпомогнете възстановяването на бариерата.

Снимка: istockphoto.com

За изключително суха или матова кожа може да се добави подхранващо масло за лице или по-тежък нощен крем. Така ще се запечата хидратацията и хранителните вещества. Можете също така да замените обичайния си нощен крем с нощна маска веднъж или два пъти седмично, за да подобрите хидратацията и сиянието на кожата.