Нощта е най-доброто време за грижа за старееща кожа. Не предполагахте, нали? Но наистина е така!

Благодарение на ефектите на естествения циркаден ритъм на тялото (вътрешния биологичен часовник), кожата е по-пропусклива след залез слънце. Това твърди изследване от 2019 г. Това означава, че хидратиращите кремове и локалните стероиди могат да бъдат поети от кожата и в по-големи дози.

През нощта кожата губи повече влага. Този феномен е наречен трансепидермална загуба на вода. А това прави приоритизирането на грижата за кожата през вечерните часове още по-важно. Според д-р Мона Фоад, сертифициран дерматолог и основател на MONA Dermatology, кожата е най-активна, когато спим. Тогава се обновяват и възстановяват клетките. По тази причина се заражда и фразата - "сън за красота".

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КАКВО СЕ СЛУЧВА С КОЖАТА ПРЕЗ НОЩТА?

Сънят е време за почивка на голяма част от тялото. Но дори докато си подремвате, кожата ви всъщност е активна. През деня кожата работи извънредно, за да се защити от ултравиолетовата радиация на слънцето, замърсяването и стреса от околната среда - всичко, което допринася за увреждане на ДНК-то, което води до признаци на стареене.

Експертите казват, че през нощта циркадният ритъм превключва кожата от режим на защита в режим на възстановяване. Това й позволява да се съсредоточи върху обновяването на клетките и възстановяването на ДНК. Естествено, новите кожни клетки заместват старите. Това води до кожа с по-гладка текстура и по-равномерен тен.

Производството на колаген - протеинът, който е от решаващо значение за поддържането на еластичността на кожата, също се увеличава през нощта. Това предотвратява появата на фини линии, бръчки и отпускане. Притокът на кръв към кожата също се засилва през нощта. Всичко това помага за възстановяване на уврежданията през деня и възстановяване на здравословния блясък.

ИДЕАЛНА НОЩНА РУТИНА В 4 СТЪПКИ

Дерматолозите препоръчват лесен режим, който почиства, третира и хидратира кожата, като същевременно се справя с всички специфични проблеми, които може да имате. Резултатът от този метод? Събуждане със по-здрава и гладка кожа. Ето как точно да го направите правилно.

1. Почистване

Важно е да започнете отначало, казва д-р Морайо Адиса, медицински директор на Dermatology Physicians Chicago. „Първо премахнете грима си и почистете старателно кожата с почистващ прoдукт, подходящ за вашия тип кожа и сезона“, добавя тя. Макар и удобни в спешни случаи, кърпичките за грим често не могат да премахнат замърсяванията, а те могат да запушат порите и малките вдлъбнатини по лицето. Неправилното почистване на кожата може да доведе до проблеми като акне и груба текстура.

Двойното почистване е идеално като стъпка за вечерната рутина. Започнете с почистващ препарат на маслена основа, последван от нежно измиване на лицето с продукт с балансирано pH. Този метод отмива замърсяванията, които могат да проникнат в кожата и да причинят дълготрайни увреждания най-вече заради свободните радикали. Безупречно чистото лице позволява на активните съставки от следващите стъпки да проникнат по-ефективно.

Ако кожата ви е склонна към акне или е мазна, нежен тоник след почистване може да помогне за премахване на замърсявания и да подготви кожата за серуми и процедури. Тониците могат също да помогнат за възстановяване на естественото pH на кожата, да балансират производството на мазнини и да доставят успокояващи или хидратиращи съставки – като ниацинамид, алое или глицерин.

2. Ексфолиране

Ексфолирането на лицето помага за ускоряване на естествения процес на обновяване на кожата. Така се премахват мъртвите повърхностни клетки, за да се разкрие по-свежа и гладка кожа отдолу. За тези, които се борят с неравномерна текстура или запушени пори, нежните химически ексфолиращи киселини - като алфа-хидрокси киселини (като гликолова или млечна киселина) или бета-хидрокси киселини (салицилова киселина), със сигурност ще забележат разлика.

И тъй като кожата ви вече е в режим на възстановяване през нощта, това е идеалното време да ѝ дадете още малко грижа. Ексфолиацията също така помага на други продукти да се абсорбират по-ефективно, казва д-р Фоад.

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За повечето типове кожа, 5 до 10%гликолова или млечна киселина или 1 до 2% салицилова киселина е безопасна отправна точка. Хората с чувствителна кожа може да започнат с ексфолиране само веднъж седмично и постепенно да увеличават честотата до 2 или 3 пъти в зависимост от поносимостта на кожата.

ВАЖНО!!! Дерматолозите предупреждават да не се използват ексфолианти в същата вечер като ретинол серум или други силни активни съставки, за да се предотврати раздразнение.

3. Лечения и серуми

Следващата стъпка са продуктите с активни съставки, предназначени да се справят с вашите индивидуални козметични проблеми – независимо дали става въпрос за бръчки, тъмни петна, или други несъвършенства на кожата.

Има почти безброй опции, от които да избирате за тази стъпка. Но някои от най-често срещаните и най-сложни включват:

Ретинол : Тази съставка е производно на витамин А и се използва предимно в грижата за кожата заради ефектите си против стареене, пише Women's Health . Ретинолът спомага за повишаване на производството на колаген и подобрява обновяването на кожните клетки. Може да регулира производството на себум - естествено, мазна, восъчна субстанция, която може да запуши порите и да причини акне, когато се произвежда в излишък.

Ниацинамид: Тази суперзвезда в грижата за кожата е форма на ниацин – известен още като витамин B3. Това е комбинация от витамин B3 и никотинова киселина. Съставката успокоява зачервяването, подобрява бариерната функция и помага за минимизиране на появата на пори. Лесна е за включване в почти всяка рутинна грижа за кожата за различни типове кожа.

Хиалуронова киселина: Този звезден овлажнител абсорбира и задържа влагата, изглажда и хидратира кожата. Само един грам хиалуронова киселина може да задържи до шест литра вода. Това може да помогне за подобряване на вида на повърхностните бръчки, причинени от сухота , и да допринесе за по-млад и сияен тен.

Витамин C: С чита се за най-мощния и ефективен антиоксидант в света на грижата за кожата. Той може да ускори обновяването на кожните клетки, да предпази кожата от оксидативен стрес и увреждане от свободните радикали и да изсветли тена. А когато е добре формулиран, витамин C е биологичен многофункционален агент, който може да бъде важна съставка, както за тена, така и за текстурата на кожата, особено когато се използва ежедневно.

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Ако използвате крем за около очи, това е и най-подходящото време да го нанесете. Тези продукти обикновено действат най-добре след серуми, но преди овлажнител, казват експертите. Търсете на етикета съставки като пептиди или кофеин, за да намалите подпухналостта и фините линии. А локалните третирания за пъпки и тъмни петна могат да се прилагат директно върху проблемните зони. За по-сигурно, избягвайте да ги използвате в същата вечер като ретинола, за да намалите дразненето.

4. Хидратиране

Нощната хидратация е от решаващо значение, защото помага за възстановяването на кожата, докато спите, и създава защитна бариера, която помага за предотвратяване на загубата на влага през нощта. Нощните хидратиращи кремове са по-богати, по-тежки и по-гъсти от дневните формули. Но за да сте сигурни, че използвате такъв, който работи, търсете съставки като хиалуронова киселина, керамиди и сквалан, за да заключите влагата и да подпомогнете възстановяването на бариерата.

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За изключително суха или матова кожа може да се добави подхранващо масло за лице или по-тежък нощен крем. Така ще се запечата хидратацията и хранителните вещества. Можете също така да замените обичайния си нощен крем с нощна маска веднъж или два пъти седмично, за да подобрите хидратацията и сиянието на кожата.