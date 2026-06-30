Вечер повечето хора отделят по-сериозно внимание на почистването на лицето, тъй като през деня върху кожата се натрупват грим, слънцезащитни продукти, прах и други замърсявания. Сутрин обаче мнозина предпочитат просто да изплакнат лицето си с вода, убедени, че това е напълно достатъчно.

Но дали е това е наистина така? Според дерматолози отговорът зависи от типа кожа и индивидуалните ѝ нужди.

Чиста ли е кожата, когато се събудите?

Съществува широко разпространено схващане, че ако сте почистили лицето си старателно вечерта, сутрин кожата все още е напълно чиста. В действителност това не е така. През нощта кожата продължава да работи активно. Натрупват се пот, себум, остатъци от вечерната козметика и мъртви кожни клетки. Макар тези замърсявания да не се виждат с просто око, те могат да запушат порите, да допринесат за поява на несъвършенства и да направят тена по-безжизнен. Освен това остатъците от нощните кремове и серуми могат да затруднят проникването на продуктите, които нанасяте сутрин, което намалява тяхната ефективност.

Вечер само вода не е достатъчна

В края на деня почистването само с вода рядко осигурява необходимата чистота, особено ако живеете в градска среда. През деня върху кожата се натрупват замърсявания от околната среда, слънцезащитни продукти, грим и себум. Затова вечерното измиване с подходящ почистващ продукт подготвя кожата за нощната грижа и позволява активните съставки, като ретиноиди и възстановяващи серуми, да действат по-ефективно. Добър избор са нежните почистващи продукти, които не нарушават защитната бариера на кожата и съдържат овлажняващи съставки като керамиди и хиалуронова киселина.

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Необходимо ли е двойно почистване?

Двойното почистване представлява използването на два различни продукта един след друг – обикновено почистващо олио или мицеларна вода, последвани от измивен гел или крем. Този метод е особено полезен вечер, когато трябва да се премахнат водоустойчив грим, слънцезащитни продукти и натрупаните през деня замърсявания. Сутрин обаче в повечето случаи едно нежно почистване е напълно достатъчно.

Може ли прекаленото миене на лице да навреди?

Прекомерното почистване или използването на агресивни почистващи продукти може да наруши естествената защитна бариера на кожата. Когато това се случи, кожата започва да се усеща опъната, суха и раздразнена. Повишава се чувствителността, а състояния като екзема, розацея и акне могат да се влошат. Затова дерматолозите препоръчват почистването да бъде достатъчно ефективно, но същевременно щадящо.

Как правилно да почиствате лицето си

Изберете подходящ продукт

При мазна и комбинирана кожа са подходящи гелове или пенещи се почистващи продукти с ниацинамид или салицилова киселина.

При суха и чувствителна кожа е по-добре да се използват почистващи кремове или млека без сулфати.

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Нанасяйте с ръце

Вместо памучни тампони използвайте чистите си ръце. Масажирайте лицето с кръгови движения около 30 секунди. Това подпомага кръвообращението и по-ефективно премахва натрупаните замърсявания.

Изплаквайте с хладка вода

Прекалено горещата вода уврежда липидната бариера на кожата и може да предизвика сухота и лющене. Много студената вода пък не отстранява напълно почистващия продукт. Най-подходяща е хладката вода - приблизително около 30°C, която почиства ефективно, без да изсушава кожата.

Подсушавайте внимателно

След измиване не търкайте лицето с кърпа. Вместо това леко попивайте влагата с мека и чиста кърпа, за предпочитане микрофибърна. Така се запазват естествените липиди на кожата и се намалява рискът от раздразнение.