Светлинната терапия е метод, който може да подпомогне по-добрия сън, като регулира вътрешния биологичен часовник на организма. Макар да изглежда необичайно, правилното излагане на светлина през деня може да повиши бодростта, а вечер да улесни по-лесното заспиване, убедена са експерти.

Този подход е особено полезен при нарушения на съня, свързани с разстройване на циркадния ритъм – естествения 24-часов цикъл, който контролира периодите на сън и бодърстване.

Какво представлява светлинната терапия?

Светлинната терапия включва излагане на специален източник на ярка светлина, който е значително по-силен от обичайното осветление в помещенията, но не толкова интензивен, колкото директната слънчева светлина.

За целта се използва специална лампа (светлинна кутия), пред която човек прекарва определено време всеки ден, обикновено по едно и също време. Процедурата може да се извършва удобно у дома.

Освен при нарушения на съня, светлинната терапия намира приложение и при:

сезонно афективно разстройство (SAD);

депресивни състояния;

адаптация след смяна на часови зони (джет лаг);

приспособяване към работа на нощни смени.

Смята се, че светлината влияе върху определени мозъчни химични вещества, които регулират както настроението, така и качеството на съня.

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Как светлинната терапия влияе на съня?

При много хора безсънието е свързано с нарушения в циркадния ритъм – вътрешния часовник, който определя кога организмът трябва да бъде буден и кога – готов за сън. Когато този ритъм се наруши, могат да се появят различни симптоми като:

трудно заспиване;

прекомерна сънливост през деня;

липса на концентрация;

промени в настроението;

депресивни симптоми.

Правилното използване на светлинната терапия може постепенно да възстанови нормалния циркаден ритъм, което подобрява както съня, така и общото състояние.

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Как да изберете подходяща лампа?

Преди да закупите лампа за светлинна терапия, е препоръчително да се консултирате със специалист или с лекуващия си лекар. Причините за нарушенията на съня могат да бъдат различни и не винаги се повлияват от светлинна терапия.

Важно е устройството:

да филтрира вредните ултравиолетови (UV) лъчи;

да е предназначено специално за светлинна терапия;

да осигурява подходящ интензитет според препоръките на специалист.

Не трябва да се използват солариуми, лампи за тен или устройства за лечение на кожни заболявания, тъй като те излъчват UV лъчи, които могат да увредят кожата и очите.

Как се използва светлинната терапия?

Времето на терапията зависи от конкретното нарушение на съня.

Обикновено:

при забавена фаза на съня се прилага сутрин веднага след събуждане;

при изпреварена фаза се използва в ранните вечерни часове.

Лампата трябва да бъде разположена приблизително на 40–60 см от лицето. Светлината трябва да достига до очите, но без човек да гледа директно в източника. Продължителността на една процедура обикновено варира между 30 минути и 2 часа в зависимост от силата на светлината и лекарските препоръки. Най-важният фактор е постоянството. За осезаем ефект често са необходими няколко дни или дори няколко седмици редовно приложение.