Все повече хора по света се обръщат към т.нар. техника за дишане „4-7-8“ - лесен метод за релаксация, който според специалисти може да помогне при стрес, тревожност и проблеми със съня. Методът стана особено популярен в социалните мрежи и wellness средите, след като редица експерти започнаха да обясняват как контролираното дишане влияе върху нервната система и помага на тялото да се успокои.

Какво представлява техниката „4-7-8“

Методът е разработен от американския лекар д-р Андрю Уейл и се базира на определен ритъм на дишане:

Процесът се повтаря няколко пъти, като целта е организмът постепенно да премине в по-спокойно състояние. Според специалистите бавното и контролирано дишане активира парасимпатиковата нервна система - частта от организма, която отговаря за отпускането и възстановяването.

Каква е връзката с вагусовия нерв

Според експерти техниката влияе и върху т.нар. Вагусов нерв - един от най-важните нерви в човешкото тяло, който участва в регулирането на сърдечния ритъм, дишането и реакциите на стрес. Когато вагусовият нерв бъде стимулиран чрез бавно дишане, тялото започва да изпраща сигнали към мозъка, че опасността е преминала. Това може да доведе до понижаване на напрежението, забавяне на пулса и по-лесно заспиване.

Защо техниката помага при безсъние

Много хора използват техниката „4-7-8“ вечер преди сън, защото тя насочва вниманието към дишането и отклонява мислите от тревожността и напрежението през деня. Специалистите обясняват, че при стрес организмът остава в състояние на повишена активност, а контролираното дишане помага за по-бързо успокояване на нервната система.

Как правилно да изпълнявате метода

Експертите препоръчват упражнението да се прави в спокойна среда и с бавно темпо:

Вдишайте спокойно през носа за 4 секунди.

Задръжте дъха си за 7 секунди.

Издишайте бавно през устата за 8 секунди.

Повторете цикъла 4 пъти.

Важно е дишането да не бъде насилено. Ако задържането на въздуха е трудно в началото, времето може постепенно да се намали.

Не е заместител на медицинска помощ

Специалистите подчертават, че техниката може да бъде полезен инструмент за релаксация, но не замества професионалната помощ при сериозна тревожност, паник атаки или хронично безсъние. Въпреки това все повече изследвания показват, че дихателните практики могат да имат положителен ефект върху психическото и физическото състояние, особено когато се практикуват редовно.