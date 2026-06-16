Няма нищо по-разочароващо от това да сте физически и психически изтощени, но въпреки това да не можете да заспите. Мнозина познават усещането - клепачите натежават, тялото копнее за почивка, но умът остава буден. Макар да изглежда противоречиво, това е често срещан проблем, зад който стоят редица фактори.

Стресът държи мозъка в режим „готовност“

Една от най-честите причини за безсъние въпреки умората е стресът. Когато сме напрегнати, организмът отделя повече кортизол и адреналин – хормони, които подготвят тялото за действие. Дори когато сме изтощени, мозъкът може да остане в състояние на повишена бдителност. Това води до непрекъснат поток от мисли, тревоги и анализи, които пречат на заспиването.

Прекалено много време пред екрана

Телефоните, таблетите и телевизорите също могат да бъдат виновници за безсънните нощи. Синята светлина, излъчвана от екраните, потиска производството на мелатонин – хормона, който регулира цикъла сън-бодърстване. Затова специалистите препоръчват да се избягват електронните устройства поне час преди лягане.

Нередовен режим на сън

Лягането по различно време всяка вечер може да обърка вътрешния биологичен часовник. Когато организмът няма установен график, той по-трудно разпознава кога е време за сън. Дори през почивните дни е добре да се поддържа сравнително постоянен режим на заспиване и събуждане.

Прекалена умора също може да пречи

Колкото и странно да звучи, прекомерната умора понякога затруднява заспиването. След много натоварен ден организмът може да остане свръхстимулиран, а нервната система да се нуждае от време, за да се успокои. Това е една от причините някои хора да се въртят с часове в леглото след периоди на силен стрес или интензивна работа.

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Кафе, енергийни напитки и късни хранения

Кофеинът може да остане в организма часове след консумацията му. При някои хора дори следобедното кафе влияе на качеството на съня. Тежките и мазни вечери също могат да създадат дискомфорт и да затруднят заспиването, особено ако са приети непосредствено преди лягане.

Недостатъчна физическа активност

Редовното движение подпомага по-добрия сън. Заседналият начин на живот често води до по-ниско качество на нощната почивка и по-трудно заспиване. Важно е обаче интензивните тренировки да не се правят непосредствено преди сън, тъй като могат да имат обратен ефект.

Кога проблемът изисква внимание?

Ако трудностите със заспиването продължават повече от няколко седмици, влияят на ежедневието ви или са съпроводени с чести събуждания през нощта, е добре да се консултирате със специалист. Понякога зад хроничното безсъние могат да стоят тревожни разстройства, депресия, хормонални промени, синдром на неспокойните крака или други медицински състояния.

Как да улесните заспиването?

Специалистите препоръчват няколко прости навика: