Великденският козунак вече не е просто традиция, а едно цялостно преживяване, с което не само отбелязваме празника, но и дълбоко се наслаждаме на отношението си към храната и нейната разнообразност. Дълго време козунакът беше символ на непроменимото. Рецептата се предава, техниката се пази, а резултатът трябва да напомня на детството. В последните години обаче това се промени.

Вълната от „дубайски шоколад“, шамфъстък и богати пълнежи вече не изглежда напълно нова. Тя постави началото на нещо по-интересно и различно - козунакът се превърна в поле за експерименти. През 2026 тенденциите се движат в по-фина и деликатна кулнарна посока. По-малко показност, повече вкус, повече идея - за едно незабравимо празнично изживяване.

Ето кои топ козуначени трендове следваме през 2026 г.

Ферментация и „бавен козунак“

Един от най-интересните нови трендове при козунаците е връщането към стара техника за приготвяне, но този път с модерен прочит:

Козунаци със:

Квас вместо мая.

Дълга ферментация (24–48 часа).

По-дълбок, леко кисел вкус.

Това е козунак за хора, които вече не търсят просто сладко, а характер. Тук фокусът не е в пълнежа, а в самото тесто.

По-малко сладко, повече баланс

След години на тежки и захарни десерти идва обратната тенденция - по-малкото е повече.

Новите козунаци са:

По-малко сладки.

С по-изчистен вкус.

Често с леко солен контраст.

Примери:

Козунак със зехтин и цитрус.

С портокалова кора и тъмен шоколад.

С ядки и почти без допълнителна захар.

Това е по-„зрелият“ вкус.

Солени козунаци - никога не излизат от мода!

Със сирена (бри, козе сирене).

С билки и масло.

С прошуто или сушени домати.

Текстурата остава същата, но вкусът напълно сменя посоката. Много подходящо за хора, които не обичат сладко.

Носталгия, но и нюх към новото

Вместо напълно нови вкусове, се връщат познати комбинации, но „ъпгрейднати“.

Локум, но гурме версия.

Орехи и какао, но с по-качествени продукти.

Стафиди, но накиснати в ром или ликьор.

Това работи много добре, защото е едновременно познато и ново.

Функционални козунаци

Да, дори козунакът влиза в wellness тенденцията.

Без глутен.

С по-малко захар или подсладители.

С добавени протеини или „суперхрани“.

