Великденският козунак вече не е просто традиция, а едно цялостно преживяване, с което не само отбелязваме празника, но и дълбоко се наслаждаме на отношението си към храната и нейната разнообразност. Дълго време козунакът беше символ на непроменимото. Рецептата се предава, техниката се пази, а резултатът трябва да напомня на детството. В последните години обаче това се промени.

Вълната от „дубайски шоколад“, шамфъстък и богати пълнежи вече не изглежда напълно нова. Тя постави началото на нещо по-интересно и различно - козунакът се превърна в поле за експерименти. През 2026 тенденциите се движат в по-фина и деликатна кулнарна посока. По-малко показност, повече вкус, повече идея - за едно незабравимо празнично изживяване. 

Ето кои топ козуначени трендове следваме през 2026 г.

Ферментация и „бавен козунак“

Един от най-интересните нови трендове при козунаците е връщането към стара техника за приготвяне, но този път с модерен прочит: 

Козунаци със:

  • Квас вместо мая.
  • Дълга ферментация (24–48 часа).
  • По-дълбок, леко кисел вкус.

Това е козунак за хора, които вече не търсят просто сладко, а характер. Тук фокусът не е в пълнежа, а в самото тесто.

По-малко сладко, повече баланс

След години на тежки и захарни десерти идва обратната тенденция - по-малкото е повече.

Новите козунаци са:

  • По-малко сладки.
  • С по-изчистен вкус.
  • Често с леко солен контраст.

Примери:

  • Козунак със зехтин и цитрус.
  • С портокалова кора и тъмен шоколад.
  • С ядки и почти без допълнителна захар.

Това е по-„зрелият“ вкус.

Солени козунаци - никога не излизат от мода! 

  • Със сирена (бри, козе сирене).
  • С билки и масло.
  • С прошуто или сушени домати.

Текстурата остава същата, но вкусът напълно сменя посоката. Много подходящо за хора, които не обичат сладко.

Носталгия, но и нюх към новото 

Вместо напълно нови вкусове, се връщат познати комбинации, но „ъпгрейднати“.

  • Локум, но гурме версия.
  • Орехи и какао, но с по-качествени продукти.
  • Стафиди, но накиснати в ром или ликьор.

Това работи много добре, защото е едновременно познато и ново.

 

Функционални козунаци

Да, дори козунакът влиза в wellness тенденцията.

  • Без глутен.
  • С по-малко захар или подсладители.
  • С добавени протеини или „суперхрани“.

