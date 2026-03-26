Великденският козунак вече не е просто традиция, а едно цялостно преживяване, с което не само отбелязваме празника, но и дълбоко се наслаждаме на отношението си към храната и нейната разнообразност. Дълго време козунакът беше символ на непроменимото. Рецептата се предава, техниката се пази, а резултатът трябва да напомня на детството. В последните години обаче това се промени.
Вълната от „дубайски шоколад“, шамфъстък и богати пълнежи вече не изглежда напълно нова. Тя постави началото на нещо по-интересно и различно - козунакът се превърна в поле за експерименти. През 2026 тенденциите се движат в по-фина и деликатна кулнарна посока. По-малко показност, повече вкус, повече идея - за едно незабравимо празнично изживяване.
Ето кои топ козуначени трендове следваме през 2026 г.
Ферментация и „бавен козунак“
Един от най-интересните нови трендове при козунаците е връщането към стара техника за приготвяне, но този път с модерен прочит:
Козунаци със:
- Квас вместо мая.
- Дълга ферментация (24–48 часа).
- По-дълбок, леко кисел вкус.
Това е козунак за хора, които вече не търсят просто сладко, а характер. Тук фокусът не е в пълнежа, а в самото тесто.
По-малко сладко, повече баланс
След години на тежки и захарни десерти идва обратната тенденция - по-малкото е повече.
Новите козунаци са:
- По-малко сладки.
- С по-изчистен вкус.
- Често с леко солен контраст.
Примери:
- Козунак със зехтин и цитрус.
- С портокалова кора и тъмен шоколад.
- С ядки и почти без допълнителна захар.
Това е по-„зрелият“ вкус.
Солени козунаци - никога не излизат от мода!
- Със сирена (бри, козе сирене).
- С билки и масло.
- С прошуто или сушени домати.
Текстурата остава същата, но вкусът напълно сменя посоката. Много подходящо за хора, които не обичат сладко.
Носталгия, но и нюх към новото
Вместо напълно нови вкусове, се връщат познати комбинации, но „ъпгрейднати“.
- Локум, но гурме версия.
- Орехи и какао, но с по-качествени продукти.
- Стафиди, но накиснати в ром или ликьор.
Това работи много добре, защото е едновременно познато и ново.
Функционални козунаци
Да, дори козунакът влиза в wellness тенденцията.
- Без глутен.
- С по-малко захар или подсладители.
- С добавени протеини или „суперхрани“.
