Тази рецепта за козунак ще ви изненада с продуктите, които се използват, и начина на втасване. Използват се масло, прясно мляко и топлината на фурната, заради която времето на приготвяне драстично се съкращава. Но качеството на казунака си остава същото - вкусен, който всички чакат, като 13-а заплата.

Необходими продукти:

За тестото:

Яйца: 6 бр.

Захар: 280 г

Прясно мляко: 250 мл

Суха мая: 14 г суха

Сол: 1 ч.л.

Лимонова кора: от 2 лимона

Олио: 200 мл

Брашно: 1 килограм (но оставете и допълнително количество)

Свинска мас: 130 г (за измесване, може да замените с масло, ако не ви допада вкуса)

Допълнителни:

Белтък: 1 бр. (за намазване преди печене)

Захар: за поръсване

за поръсване Фурми, бадеми, локум - по желание за пълнеж

Приготвяне:

Активиране на маята: В затопленото прясно мляко добавете маята, 2 с.л. от захарта и 2 с.л. от брашното. Разбъркайте добре и оставете на топло, докато шупне. Може да покриете купата с памучна кърпа, за да ускорите процеса. Сместа набъбва и се активира, което може да бъде видяно с малки балончета по повърхността.

Смесване на течните съставки: В голяма купа разбийте яйцата с останалата захар. Добавете фино настърганата лимонова кора. Предварително измийте лимоните, за да сте сигурни в чистотата й. По възможност изнерете био плодове, за да сте сигурни, че кората е чиста от пестициди. Добавете олиото и разбъркайте до хомогенност.

Замесване: Към яйчената смес добавете сместа с шупналата мая. Започнете постепенно да добавяте пресятото брашно със солта. Пресяването е задължително, за да вкарате повече въздух в брашното. Така тестото става по-пухкаво. Замесете меко тесто на ръка или с миксер.

Доизмесване: Започнете да добавяте свинската мас (или маслото) в тестото чрез месене. Уверете се, че маста няма тежък аромат, защото това би променило и крайният вкус. Добавяйте на порции и докато се абсорбира напълно. Тестото трябва да стане еластично и меко, но не и лепкаво.

Първо втасване: Поставете тестото в съд, който предварително леко сте намазали с олио. Покрийте със стреч фолио и памучна кърпа върху него. Поставете във фурна, която е предварително загрята на 50°C и след това изключена. Оставете тестото да удвои обема си. Това отнема около 30 минути в зависимост от силата на брашното и качеството на яйцата. По желание може да добавите плънка към козунака - стафиди, фурми, локум, орехи, бадеми или шоколадови парченца. Ако ползвате стафиди или фурми, предварително ги накиснете в топла вода, за да омекнат.

Оформяне на козунака: Разделете тестото на равни парчета - 3 на брой. Оформете на плитки. Подвийте краищата под тестото, за да не стърчат. Оставете тестото да си почине и да заеме формата на съда, в който ще се пече.

Второ втасване: Поставете оформените козунаци в тавите, покрийте ги и ги върнете в изключената, но все още топла фурна за около 20 минути. амажете козунаците с леко разбит белтък и поръсете обилно със захар. Така се получава златиста захарна коричка. С длан може да притиснете захарта, за да сте сигурни, че ще залепне добре.

Печене: Печете в предварително загрята на 170°C фурна с вентилатор. След десетата минута покрийте козунаците с хартия за печене, за да не изгори захарта отгоре. Може да поръсите хартията с малко вода. Така се получава по-голяма коричка. Печете, докато клечка, забита в козунака, излезе суха и без полепнали по нея парченца.

