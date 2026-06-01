Супермодел, телевизионна водеща и продуцент – всички добре знаят името Хайди Клум. Модната икона, която се превърна в ембелма на подиума, но и доказа колко успешна може да бъде в шоубизнеса. Днес, тя навършва 53 години, а ние сме ви подготвили интересни факти за нея, които може би не сте знаели до този момент.

Хайди Клум е родена в Германия, в семейство на фризьорка и изпълнителен директор в козметична компания. Въпреки това, Клум винаги е била привлечена от модата, а по-късно и от телевизионния свят. Но как започва всичко?

Първи стъпки в танцине

Хайди Клум посещава уроци по танци от малка, като това внимателно изгражда усета й към музиката и танцовото изкуство. Помага и за безупречната грация, която моделката притежава. На 18-годишна възраст, близък приятел я убеждава са участва в националния конкурс за модели – Model 92.

Тогава Хайди Клум побеждава 25 хиляди участнички и печели договор с голямата агенция Metropolitan Models на стойност 300 хил. долара. След този наистина „уау“ момент започва зашеметяващата кариера на Клум и тепърва я очакват огромни постижения в модата и не само. Кулминацията настъпва, когато става част Victoria’s Secret Angels.

Но освен главозамайващата красота и неповторимо присъствие, Хайди Клум има наистина интересен живот. Ето какво още знаем за нея.

Като дете, Хайди Клум пада върху стъкло, което оставя огромен белег върху единия ѝ крак, но с годините белегът се заличава и е едва забележим сега.

Избира работа в САЩ, вместо да учи моден дизайн в собствената си страна.

Heidi Klum GmbH е нейната марка, като има собствена модна линия, обувки, бижута, бански костюми, бельо, аромати.

Става част от Ангелите на Victoria's Secret е между 1997 г. и 2010 г.

Снимала е корици за едни от най-известните списания в Света, като Vogue и Elle.

Forbes няколко пъти я класира сред челните места на най-скъпо платените модели в света.

"Шеметен град", "Фризьори" "Приказка за Ела", "Животът и смъртта на Питър Селърс", "Сексът и градът" и "Малкълм" са част от филмите, в които Хайди Клум е участвала като актриса.

Водещ и продуцент е на предаване за млади дизайнери.

"Следващият топ модел на Германия" – отново е водещ и продуцент.

"Хайди Клум" е името на розата, кръстена на нея, която е създадена от неизвестен германски градинар край Хамбург.

Моделката си застрахова краката през 2004 г . Десният е застрахован за 1.2 милиона долара, а левият - за 1 милион долара.

Рик Пипино е първият ѝ съпруг. Женят се през 1997 г., а се развеждат пет години по-късно.

Том Каулиц е настоящият й съпруг и е с 16 години по-млад от нея.