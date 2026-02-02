Ако събитието е достатъчно голямо, моделът Хайди Клум никога не пропуска възможността да изненада света със своя уникален усет за мода и доза провокация. На 68-ата церемония на наградите „Грами“, 52-годишната икона отново доказва, че за красотата няма почивен ден – дори това да означава да прекараш цялата вечер права.

Кожената скулптура на Хайди Клум

Снимка: Getty Images

Германската звезда се появи в изумителна кожена рокля, изработена по поръчка, която прилича повече на скулптура, отколкото на облекло. Дизайнът без презрамки се отличава със структуриран корсаж, който детайлно подчертава части от човешката анатомия, включително фина вдлъбнатина в областта на пъпа.

Във видео, споделено от Ройтерс, Хайди се шегува, че ще аплодира на крака по време на цялата церемония, тъй като роклята просто не й позволява да седне. Тя съчетава смелата визия с обувки на ток в телесен цвят и пусната руса коса с път по средата.

Това не е първата провокация на Клум напоследък. Само четири дни преди наградите „Грами“, тя обяви новата си песен „Red Eye“, позирайки почти гола под зимно палто.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER