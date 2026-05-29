Синди Крауфорд винаги е била символ на непреходната красота, но дори една от най-успешните жени в модния свят не е пощадена от промените, които идват с възрастта. В ново интервю 60-годишният супермодел разкри, че от десетилетие живее със здравословно състояние, което е повлияло както на външния ѝ вид, така и на работата ѝ пред камера.

Крауфорд споделя, че след навършването на 50 години започнала да забелязва промяна в очите си. Лекарите диагностицирали състоянието като блефароптоза – увисване на горния клепач, което се появява най-често с напредването на възрастта, вследствие на отслабване на мускулите около окото. В някои случаи проблемът може дори да засегне зрението.

„Преди около десет години, когато започнаха да ме канят за снимки рано сутрин, винаги казвах: „Мога да стана по всяко време, но лицето ми се събужда чак след 9 часа, така че не планирайте близки кадри преди това“, разказва тя пред People.

Супермоделът признава, че с времето започнала да вижда промяната и на снимките.

„Очите ми вече не изглеждаха толкова отворени и свежи, както преди. Понякога гримьорите дори трябваше леко да повдигат клепачите ми, за да могат да нанесат грима“, споделя Крауфорд.

Промяната неминуемо се отразила и на самочувствието ѝ. Въпреки че е една от най-разпознаваемите красавици в света, тя откровено признава, че не е останала безразлична към физическите промени, които идват с възрастта.

През 2024 г. обаче намира решение, което ѝ помага да се чувства по-комфортно. По препоръка на своя дерматолог започва да използва специални капки за очи, които временно повдигат увисналите клепачи.

„Първоначално ги използвах само за фотосесии. После осъзнах, че мога да ги прилагам всеки ден и си казах: „Защо не?“ Това е едно от онези малки неща, които можем да направим, за да се чувстваме най-добрата версия на себе си“, казва моделът.

Днес продуктът е част от ежедневната ѝ рутина. След сутрешната тренировка и грижата за кожата Крауфорд използва капките, преди да започне деня си.

Въпреки трудностите тя продължава да говори открито за стареенето – тема, която според нея не бива да бъде табу.

„Петдесетият ми рожден ден беше труден. Помислих си, че вече няма нищо момичешко в тази възраст“, признава тя.

Вместо да се бори с времето, Синди избира да го приеме. По случай 60-ия си рожден ден през февруари тя написа в социалните мрежи: „60 са новите 60! Благодарна съм за всяка една от тях!“

Днес тя продължава да бъде символ на красота и увереност, а честността ѝ относно стареенето печели още повече симпатии от феновете.

