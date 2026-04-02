Боядисването на яйца е един от най-обичаните ритуали на празника Великден. Има толкова много причини да обичаме тази вековна традиция, но сред любимите ни е да покриваме яйцата с разнообразие от ярки цветове, които отразяват пролетния сезон.

Един начин наистина да превърнем яйцата в цветни произведения на изкуството е като добавим множество цветове на всяко яйце с помощта на техниката „тай-дай“.

Тай-дай е техника за боядисване на текстил, при която платът се връзва, усуква или намачква, преди да се потопи в боя. Това създава неповторими шарки. Методът е древен, но става изключително популярен през 60-те години на XX век и неведнъж се е завръщал като модна тенденция.

Как да направим тай-дай яйца

Ще ни трябват:

  • Твърдо сварени яйца
  • Хартиени кърпи
  • Течни хранителни бои
  • Бял оцет
  • Малки купички или чаши
  • Лъжица или четка (може и стара четка за зъби)
  • Ластик или конец

Стъпки:

  • Приготвяне на разтвора - в купа смесвме вода и бял оцет (1 чаена лъжичка оцет на 1 чаша вода).
  • Капваме няколко капки хранителна боя върху хартиена кърпа. Може да ги поставим близо една до друга за по-силен ефект или по-раздалечени за по-меки цветове.
  • С помощта на лъжица или четка, натопена в разтвора, навлажняваме хартиената кърпа с боята. Така тя ще се разтече естествено върху яйцето.
  • Завиваме яйцето в кърпата и закрепваме с ластик или конец – за около 30 секунди.
  • Внимателно развиваме хартиената кърпа и оставяме яйцето да изсъхне.

Резултатът е красиви „тай-дай“ ефекти с многоцветни петна. 

 

Снимка: iStock
