Всяка година домакините търсят перфектния начин да накарат празничната трапеза на Великден да блести различно от миналогодишната и да направят боядисването на яйцата вълшебно. Забравете за скъпите гелове и агресивните химикали, които проникват в черупката чак до белтъците. Боядисването на яйцата с естествени бои се оказва много по-умен вариант.

Как да постигнете наситен тюркоазен цвят?

Този специфичен нюанс се получава чрез варене на нарязано червено зеле във вода. Течността отделя силен естествен пигмент, който, когато се комбинира с оцет, ефективно оцветява бялата черупка и е напълно безопасен за консумация.

Тайната за превъзходни резултати се крие във високата концентрация на зеленчуци. Вземете голяма глава червено зеле, почистете външните листа и я нарежете на по-едри парчета. Прехвърлете зеленчуците в дълбока купа и залейте с около литьр и половина чиста вода. Тя трябва едва да покрива зелето, за да не стане твърде воднисто. Гответе сместа на среден огън поне четиридесет минути. Ще видите как зелето губи яркия си цвят, докато течността се оцветява в тъмнолилаво.

Снимка: Pinterest

Свалете от котлона, прецедете през цедка и върнете водата в тенджерата. Добавете точно две супени лъжици бял оцет. Оцетът е това, което фиксира цвета и помага на синьо-зелените великденски яйца да придобият плътно оцветяване.

Времето за престой е ключовият фактор, който определя разликата между бледите нюанси и впечатляващия мраморен вид. Внимателно поставете предварително твърдо сварените и охладени яйца в приготвената течност.

Ако искате меки пастелни нюанси, оставете ги накиснати за около два часа. Ако искате наситени, тъмносини тонове - ги охладете за една нощ. Докато престоят, тюркоазените яйца ще потъмнеят равномерно. От време на време ги завъртайте внимателно с лъжица, за да избегнете неравномерни светли петна по дъното.

Този процес е по-бавен затова трябва да проявите търпение и да отделите повече време.

Снимка: Pinterest

Често допускани грешки

Много ентусиасти пренебрегват основни правила, като по този начин съсипват целия процес. Обърнете внимание на следните често срещани грешки, за да избегнете неприятни изненади и лоши резултати:

Използване на тъмни или жълти яйца вместо бели

Горещи яйца в студена боя - това води до незабавно напукване

Използвате голямо количество вода върху зелето и излишно разреждате пигмента

Прекратявате процеса твърде рано и предотвратявате пълното проникване на боята

Самата техника на боядисване на червено зеле изисква търпение, но затова всяко яйце е уникално произведение на изкуството.

Снимка: Pinterest

Детайли и полиране на черупките

След като извадите декорираните парчета върху чиста хартиена кърпа, оставете ги да изсъхнат напълно на стайна температура. Не ги търкайте с пръсти, докато са мокри, тъй като това лесно ще премахне тънкия горен слой боя. Едва когато са напълно матови, внимателно ги разтъркайте с памучна кърпа, върху която сте нанесли няколко капки слънчогледово олио.

За специален визуален ефект, купете златни листа и внимателно ги залепете на определени места. Друг вариант е да поръсите ядлив златен прах с помощта на стара четка за рисуване.

Снимка: Pinterest

Яйцата, украсени по този начин, със сигурност ще привлекат вниманието и ще ви спечелят овациите на Великден.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER