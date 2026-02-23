Модният тренд в маникюра, който доминираше на подиумите по време на тазгодишната седмица на модата в Ню Йорк, задава значителна промяна в дизайна на ноктите за 2026 г. Дългите, богато украсени нокти, които мигновено привличат погледа, отстъпват място на по-късите, практични и стилни форми.

Дългите нокти с камъни или удължени френски маникюри продължават да имат своето място в модата, но дизайнерите и маникюристите на дефилета като Altuzarra, Marc Jacobs, Cinq à Sept и Proenza Schouler показаха, че по-късите нокти могат да бъдат също толкова елегантни. Тези стилове са подчертани с изчистени силуети, неутрални или земни тонове и фини детайли, които отразяват завръщане към минимализма и комфорта.

Деликатна елегантност, съчетана с практичност

Според модните експерти, късите нокти не само улесняват ежедневните дейности, но и предлагат един нов начин за изразяване на индивидуалния стил. Маникюристите демонстрират разнообразие от визии в рамките на тази тенденция – от почти неутрални нюанси, които подчертават естествената форма на ноктите, до по-смели и шарени варианти, които отново са начин да изразим стила си, ако обичаме да експериментираме.

Една от причините за възраждането на късите нокти в модния свят е желанието за повече практичност без компромис със стила. Моделите на подиума показаха, че тази форма може да допълни както ежедневния, така и вечерния тоалет, без да изглежда небрежно или да доминира над цялостната визия. Като цяло трендът през 2026 г. отправя покана към любителите на модата да преосмислят класическите представи за маникюр и да приемат елегантността, която идва под формата на по-къси, добре оформени и стилно завършени нокти, с които определено няма как да сгрешат.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER