Раираните шарки са най-новата и най-гореща мания в ноктопластиката в момента! Не сме виждали шарка да набира популярност толкова бързо, откакто точките станаха принтът на лятото на 2025 г.

Меките, аерографирани райета имитират четканата вълна на луксозен пуловер, докато цветните френски връхчета предлагат по-смел поглед върху тенденцията. Разбира се, ще забележите и райета, появяващи се в блестящи и металически покрития, или акцентирани с елегантни животински мотиви.

Популярните цветови комбинации включват еспресо кафяво, бебешко розово, тъмносиньо, небесносиньо, маслено жълто и маслинено зелено – понякога един до друг, понякога само с два нюанса, съчетани заедно.

Ако ви е трудно да изберете цвят в салона, райетата ви позволяват да се отдадете напълно на въображението си. Акценти от синьо, розово, лилаво, зелено и други просто излъчват забавление.

Снимка: https://www.instagram.com

Малко цветови комбинации са по-елегантни от черно и бяло или телесен цвят. Тук тънки черни райета и черна рамка се открояват на фона на телесния цвят в основата, с малки кристали. Можете също така да замените диамантите с перли за също толкова класическа визия.

Снимка: https://www.instagram.com

Вдигнете тост за новата луксозна тенденция в ноктите, която превзема 2026 г. Вдъхновен от кристалните чаши Baccarat, този комплект е с основа тип „котешко око“ и тънки вертикални линии от прозрачен 3D изграждащ гел.

Снимка: https://www.instagram.com

Не е нужно да се отказвате напълно от точките! Този маникюр съчетава най-доброто от двата модела, с интересна цветова палитра и щрих слънчево жълто.

Снимка: https://www.instagram.com



Всички идеи за маникюри с райета, вижте в Галерията по-горе.

