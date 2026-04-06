Ако търсите за козунака онзи вкус - "като от пещта на баба", който е с мека среда, на конци, които се разтеглят, глиненият съд е вашият най-добър съюзник.
Рецепта за козунак в глинен съд
Необходими продукти:
250 мл прясно мляко
3 яйца
50 мл. олио
50 г масло
600 г бяло брашно
7 г суха мая
120 г захар
кора от лайм
Защо козунакът в глинен съд е по-вкусен?
Равномерно разпределение на топлината
Изпичането в глинен съд има много плюсове пред използването на метални форми. Те се нагряват и охлаждат много бързо, което често води до прегаряне на външната част, докато средата още е сурова. Глината поема топлината бавно и я отдава равномерно от всички страни. Това позволява на козунака да се изпече „отвътре навън“, без шокови температурни разлики. Тъй като глината поддържа стабилна температура, маята работи оптимално в първите минути на печенето. Това дава на козунака по-голям обем и по-въздушна структура.
Ефектът на „Парата“ и влажността
Глината е порест материал. Когато се загрее, тя задържа микроскопично количество влага, което се освобождава постепенно по време на печенето. В резултат тестото не изсъхва. Козунакът остава сочен и мек за по-дълго време, вместо да стане „на трохи“ още на следващия ден.
Коричка срещу средичка
В глинен съд се постига перфектният баланс коричка - средичка. Коричката става тънка, златиста и хрупкава, без да е корава. А сърцевината, благодарение на постепенното втасване вътре в съда по време на самото печене, е мека с изразени конци.
За да печете успешно в глинен съд:
- Традиционно глинените съдове се слагат в студена или съвсем леко затоплена фурна, за да не се спукат от температурния шок. Това позволява на козунака да направи последно, много качествено втасване, докато фурната загрява.
- Глиненият съд трябва да бъде много добре намаслен (най-добре със свинска мас или масло), за да не залепне захарта от тестото по порите на съда.
- Глината има свойството да „запечатва“ ароматите. Козунак, печен в глина, мирише по-наситено на ванилия, лимонови корички и ром, защото те не се изпаряват толкова агресивно, колкото в открита тава.