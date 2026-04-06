Ако търсите за козунака онзи вкус - "като от пещта на баба", който е с мека среда, на конци, които се разтеглят, глиненият съд е вашият най-добър съюзник.

Рецепта за козунак в глинен съд

Необходими продукти:



250 мл прясно мляко

3 яйца

50 мл. олио

50 г масло

600 г бяло брашно

7 г суха мая

120 г захар

кора от лайм

Снимка: iStock

Защо козунакът в глинен съд е по-вкусен?

Равномерно разпределение на топлината

Изпичането в глинен съд има много плюсове пред използването на метални форми. Те се нагряват и охлаждат много бързо, което често води до прегаряне на външната част, докато средата още е сурова. Глината поема топлината бавно и я отдава равномерно от всички страни. Това позволява на козунака да се изпече „отвътре навън“, без шокови температурни разлики. Тъй като глината поддържа стабилна температура, маята работи оптимално в първите минути на печенето. Това дава на козунака по-голям обем и по-въздушна структура.

Ефектът на „Парата“ и влажността

Глината е порест материал. Когато се загрее, тя задържа микроскопично количество влага, което се освобождава постепенно по време на печенето. В резултат тестото не изсъхва. Козунакът остава сочен и мек за по-дълго време, вместо да стане „на трохи“ още на следващия ден.

Коричка срещу средичка

В глинен съд се постига перфектният баланс коричка - средичка. Коричката става тънка, златиста и хрупкава, без да е корава. А сърцевината, благодарение на постепенното втасване вътре в съда по време на самото печене, е мека с изразени конци.

Снимка: iStock

За да печете успешно в глинен съд: