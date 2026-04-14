След Великден винаги остава голямо количество козунаци, които се чудим какво да правим. Ако и на вас ви е останал такъв, който е изсъхнал и е станал твърд – ето една чудесна идея как да го превърнем в нов десерт – вкусен, шоколадов и ще се хареса на всички.

Продукти:



200 г козунак

100 г обикновени бисквити

50 г шоколад

100 г масло

100 мл прясно мляко

4 с. л. нискомаслено какао

100 г. захар

1 есенция ром

По желание: сушени плодове, орехи, шамфъстък, настъргана портокалова кора

Приготвяне:

Нарежете козунака на малки кубчета. В случая колкото по-изсъхнал и твърд е той, толкова по-добре ще се получи сладкия салам. Бисквитите ги начупете/нарежете на дребни парчета. Важно е те да не са смлени изцяло. Ако добавяте сушени плодове и ядки, сега е моментът да ги сложите при козунака и бисквитите заедно в голяма купа.

В отделен съд тип касерола загрейте на котлона прясното мляко. Към него добавете шоколада, какаото и маслото, докато всичко се хомогенизира. Добавете есенцията ром и отстранете от котлона, като оставите сместа да се охлади леко.

Добавете леко охладената шоколадова смес към козунака и бисквитите и разбъркайте с лъжица. Внимавайте да не смачкате или начупите допълнително козунака и бисквитите, а само да ги разбъркате.

Изсипете сместа в подходящ съд, който сте покрили в домакинско стреч фолио, натиснете отгоре и заравнете. Вариант е и да не изсипвате в съд, а направо върху фолио и така да оформите кръгъл салам.

Оставете да се охлади и втвърди поне 2 часа в хладилник и разрежете. По желание може да декорирате с пудра захар. Да ви е сладко!